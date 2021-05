La Quiaca Escuela de Minas presentó “Relaciones Toxicas” del podcast “No estás sola”

Se transmitió por la plataforma de youtube del canal del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, en la cual se trata y orienta sobre diferentes temas relacionados a la mujer, para que pida ayuda y asesoramiento en caso de encontrarse en esta situación.

Alejandra Peñaloza, psicóloga, integrante del equipo manifestó que “las chicas decidieron participar del primer foro provincial “EsConESI” organizado por el Consejo Provincial de la Mujer en conjunto con Spotlight (Organización Naciones Unidas-UniónEuropea), FUSA AC (Asociación Civil) e Impacto Digital, en los cuales se presentaron 77 proyectos, del cual resultaron ganadoras del segundo premio y, eso posibilitó durante este año se pueda realizar el proyecto que consiste en un podcast radial”, a su vez remarcó, “la idea en un principio de las chicas era tener un programa de radio en un espacio radial, de ahí se pensó en la idea de los podcast que pueden ser retransmitidos. Tiene esta modalidad el programa que se va retransmitir por otros espacios”.

Shashiquen Ramos alumna de la escuela de Minas de La Quiaca, mencionó la participación y la idea de este proyecto, “el proyecto denominado “No estás sola”, consiste en generar un espacio de habla y escucha a través de estos podcast que estuvimos realizando, los cuales vamos a tratar temas relacionados con la educación sexual, la violencia de género, que en la sociedad no son hablados frecuentemente o qué veces son tomados como tabú” y en consecuencia explicitó “el objetivo principal que tenemos con este proyecto es, erradicar la violencia de género, generando una consciencia social en nuestro entorno y demostrarnos que hay otra forma de relacionarnos, a través de estos podcast queremos transmitir seguridad de nuestras voces para las mujeres y que este proyecto sea de mujeres, hacia mujeres”.

Asimismo, la alumna hizo referencia al tabú sobre la educación sexual y violencia de género, “nosotras con mis compañeras analizamos el entorno de La Quiaca que estos temas no se hablan, ya que desde las familias no hablan mucho, es por eso que nosotras queremos dar a conocer estos temas, brindar herramientas y que todas se sientan, como dice el proyecto “No estamos solas”, que nos podemos ayudar mutuamente y romper el silencio”.

Peñaloza hizo hincapié a la idea del proyecto y la experiencia en el entorno de la ciudad de La Quiaca, “el proyecto surge de la idea de las chicas, de participar en el foro, la idea era en pensar en una propuesta que pueda colaborar o permitir prevenir lo que es la violencia de genero. Uno de los temas que trabajamos en los podcast es el acoso callejero que surge de esta conversación de pensarnos a nosotras como mujeres en una comunidad como La Quiaca acá en Jujuy. Quizás hay cosas que pasan, que nos pasan a varias y, que quizás no se lo dicen, por pensar, solo me pasa a mí.Por estas cosas de ser unas comunicadoras y poder a través de sus voces transmitir esto, de que no estás sola y que hay que ponerle freno”.

“La idea es desnaturalizar algunas cuestiones que quizás no se hablaban antes, pero hoy sí, ya comienzan a hablarse, reflexionarse y debatirse. También tiene que ver con el contexto, con la situación en la que hoy nos encontramos. La idea es de comenzar a hablar, de decir”, señaló la psicóloga.