Muy triste La dolorosa revelación de Mario Baudry sobre Dieguito Fernando Maradona

La pareja de Verónica Ojeda, y representante legal del hijo menor de Diego Maradona, habló de la angustia del menor por la muerte de su padre.

Acasi seis meses del fallecimiento de Diego Maradona y en medio de la investigación de la causa que lo originó, Mario Baudry contó las sensaciones que experimenta Dieguito Fernando Maradona ante la ausencia del astro del fútbol.

“Dieguito extraña a su papá, o sea él cree que su papá está en el cielo y cuando el clima lo permite sale. Sobre todo cuando vamos al campo que tiene más libertad. Y mira las estrellas buscando a su papá y cuando está nublado se preocupa porque no ve las estrellas y dice que su papá no lo puede cuidar“, comenzó el letrado en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live (Instagram de Radio Mitre).

Luego, continuó dando detalles de cómo son los días del pequeño: “Es una situación compleja de todo un nene que está buscando nada más que a su papá y no a un ídolo“. Y, además, el abogado opinó sobre el rol de la Justicia en este momento: “Yo creo que está trabajando bien pero a veces cuando la Justicia es lenta por más que duerma el sueño de los justos deja de ser Justicia“.

“A veces la gente toma temas puntuales pero cuando vas para atrás es triste todo a cada minuto. Le ponían droga en la cerveza para dormirlo para que no molestara. Era inhumano en las condiciones que lo tenían. Serán cuestiones que tendrá que determinar la Justicia. Uno lo toma con tristeza e indignación“, dijo al respecto.

Y, en esa línea, sentenció: “Que estén todos a la altura de las circunstancias. Esta causa la está mirando el mundo y lo que pase acá es lo que vamos a reflejar hacia afuera, porque ahora la gente ya sabe que pasó. Cómo manipulaban a la familia para que no esté cerca de Diego. Sería muy bueno que la Justicia sea clara y rápida“.

El dolor de Dieguito por no ir a la escuela

Días atrás, el abogado ya había brindado declaraciones a Radio Mitre sobre el hijo menor de El Diez pero, en esa oportunidad, se refirió la angustia del menor por el aislamiento y el particular momento social.

“Estamos en medio de una pandemia donde los chicos no están yendo a clases. Están haciendo Zoom, todo el día encerrados. Dieguito no puede ver a sus amigos, el día de su cumpleaños sólo estuvo con dos amigos. No pudo ver a sus familiares, un tema difícil”, expresó Mario Baudry. Y, además, el profesional indicó que Dieguito Fernando extraña mucho a sus compañeros, tanto del ámbito educativo como extracurricular. “Había entrado a jugar en Tristán Suárez y ahora se suspendió”.