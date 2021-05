Clan Maradona Dalma sobre su supuesto embarazo: “Otra violencia que no entenderían”

La hija del Diez salió al cruce por la versión que indicaba que ella o Gianinna esperaban un nuevo hijo.

Dalma Maradona uso su cuenta de Twitter para responderle a Marcela Tauro luego de que esta diera a conocer en Fantino a la tarde (América) que “una de las hijas de Diego Maradona estaría embarazada”. Tras el dicho de la periodista, la actriz desmintió categóricamente el rumor y arremetió contra ella.

Si bien Jorge Rial había halagado en su momento a Tauro por 'pegarle en los embarazos', en esta oportunidad, parece que a la panelista los rumores le jugaron una mala pasada. Es que el jueves, en el ciclo que conduce Alejandro Fantino, la ex Intrusos deslizó que Dalma, mamá de Roma Caldarelli (2) o Gianinna, mamá de Benjamín Agüero (12), podrían ser madres nuevamente.

Como ya lo ha hecho en reiteradas veces para desmentir o aclarar información, Dalma Maradona uso su cuenta del pajarito azul y lanzó furiosa: "¡Solo aclaro que ni mi hermana ni yo estamos embarazadas para terminar con un enigmático pedorro que lo único que hace es exponernos a nosotras como mujeres con temas personales! ¡Ni esperar tiempo prudencial ni nada! ¡Es no y punto!".

Luego, la hija de Claudia Villafañe publicó otro tuit donde se la podía notar muy enojada ante la noticia que Tauro había emitido en vivo. "¿Inventar embarazos no atrasa? ¿Qué una mujer tenga que desmentir o aclarar

algo tan personal no atrasa? Otra violencia que los varones no entenderían nunca... Pero esta vez el rumor lo inventó una mujer...¡Ya me lo hicieron mil veces y no tengo ganas de bancármelo!".

La acusación de Dalma

Esta misma semana la integrante de Un día perfecto (FM Metro) también le respondió a otro ex Intrusos pero, en este caso, la temática fue completamente distinta.

Todo surgió cuando Pablo Layus escribió en su cuenta de Twitter un mensaje para reavivar la mecha entre Dalma Maradona y Verónica Ojeda: “Si pudiéramos hacer un informe con la cantidad de veces que Dalma, Giannina y Verónica contaron que querían hablar con Maradona y no podían porque el ‘entorno’ no las dejaba, no nos alcanzaría un programa. ¿Se acuerdan? Esta situación cansa a cualquiera”.

Por lo tanto, la hija mayor del Diez, fiel a su estilo, salió a responderle por la misma red social de manera filosa al periodista y enfrentó a Ojeda: “Con la única diferencia que muchas veces la que no nos comunicaba con mi papá era ella... Mucho tiempo después se ve que le pasaba lo mismo que ella hizo”.