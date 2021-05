Say no more El mensaje de Sputnik V tras la vacunación de Charly García

Al igual que sucedió luego de la inoculación de Mitrha Legrand, la cuenta de Twitter rusa compartió la noticia de la inmunización del ídolo del rock nacional.

El gran músico con oído absoluto, Charly García, recibió este miércoles 5 de mayo la vacuna Sputnik V contra el Covid-19. La noticia vinculada al pianista de 69 años generó mucha alegría y sus repercusiones trascendieron los límites locales. Ocurre que a través de un tuit, la cuenta oficial de la droga rusa compartió con la comunidad digital la buena nueva referida al exintegrante de Sui Generis. La misma actitud tomaron desde la firma cuando inmunizada fue Mirtha Legrand.

"El músico, compositor y figura popular de la Argentina, Charly García, se vacunó con Sputnik V. Compartimos contigo su magia", señalaron en el Twitter. Además, junto a aquellas palabras, en la red social del pajarito se publicó la canción Hablando a tu corazón, un clásico que compuso Carlos Alberto García Moreno en compañía de Pedro Aznar, allá por el año 1986.

El periodista Maximiliano Martina fue quien se ocupó de dar a conocer la noticia. "El #RENOROVA (Registro No Oficial de Rockeros Vacunados) se enorgullece por anunciar esta primicia: CHARLY GARCÍA recibió la 1a dosis de la Sputnik V", escribió en su Twitter. Minutos más tarde, José Palazzo, el reconocido productor de shows, compartió el tuit y en breve #CharlyGarcía se había convertido en tendencia.

Conforme indicó José Palazzo el pasado 3 de marzo, el ex Seru Giran está trabajando en la composición de un nuevo disco. Si bien no hay una fecha exacta para definir cuándo podría salir al mercado la nueva producción del Señor Say No More, lo cierto es que el hecho de que Charly se encuentre en plena etapa de elaboración artística llena de emoción y expectativas a todos sus fanáticos.

En ese sentido, cabe señalar que el último álbum del rockero, Random, apareció a principios de 2017 y dejó éxitos como La máquina de ser feliz. Asimismo, durante el 2018 el artista realizó múltiples presentaciones del show “La torre de Tesla”, tanto en Buenos Aires como en el interior del país. Por último, en 2019, Charly sorprendió con un recital que lo encontró, después de varios años, en el estadio que históricamente albergó su música: el Luna Park.