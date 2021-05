Facundo Tejerina: “Proponemos la municipalización de Alto Comedero”

Elecciones 2021. Partido UNIR mi JUJUY

“Estamos trabajando con referentes de muchas localidades, consideramos el

rol de la mujer y la Juventud fundamental para llevar nuestros proyectos a la

Legislatura y trabajar para los jujeños”, manifestó en una entrevista con

PeriodicoLea.com uno de los referentes del partido “UNIR mi JUJUY”.

El 8 y 12 de mayo son fechas definitorias para la política de Jujuy, pues

vencen los plazos según cronograma electoral para la presentación de boleta

y finalmente de la lista de candidatos. Son diez frentes que se inscribieron y

también un partido, se trata del espacio “UNIR mi JUJUY”, que anticipa una

excelente participación en estas elecciones del 27 de junio, para renovar

bancas de diputados y cargos en los concejos deliberantes y comisiones

municipales de la provincia.

En este contexto, uno de los referentes de “UNIR mi JUJUY”, Fabián Tejerina,

hizo referencia a la conformación de las listas los candidatos, la participación

de las mujeres y los jóvenes, así como de las propuestas del partido, que

promete conseguir adeptos rápidamente, entre las que se destaca el

proyecto de municipalización de Alto Comedero.

“Trabajamos hace años en el recorridos por cada rincón de la provincia,

llevando nuestra propuesta, y obtuvimos grandiosos resultados, hoy

contamos con representatividad en gran parte de Jujuy. expresó el referente

político.

“UNIR mi JUJUY, es un espacio que se proyecta hacia el futuro en la política,

está conformado por jóvenes, mujeres emprendedoras, referentes sociales y

deportivos, asumimos esta campaña con recursos y esfuerzos propio, esta es

la tercera vez que participamos de una contienda electoral y tenemos

muchas expectativas de lograr nuestro objetivo de ocupar bancas en los

diferentes espacios donde se discute la política para un mejor vivir,

queremos y nos comprometemos a llevar las ideas y propuestas de los

vecinos”, relató Tejerina.

Propuestas

Consultado sobre las ideas y propuestas de “UNIR mi JUJUY, Tejerina sostuvo

que “lo primero y principal que nos propusimos es la Municipalización de

Alto Comedero, hemos avanzado en una carta organiza y asesoramiento, es

posible desde siempre, se trata de llegar con servicios, contención y políticas

concretas a los vecinos de la nueva ciudad”.

“También proponemos la redefinición de los ministerios, en coordinaciones y

secretarías para una mejor administración de recursos, no hablamos de una

eliminación, sino de una nueva forma de trabajo”, detalló.

Asimismo resaltó que en la lista de candidatos de “UNIR mi JUJUY”, “habrá

jóvenes y mujeres que plantean un liderazgo sano y pujante, con muchas

ganas e ideas para plasmar desde algúna banca, el cual muchas veces vemos

es ocupado por personas con graves acusaciones en la justicia, incluso con

causas y procesos en marcha, y en estas condiciones se presentan a una

elección; muchos incluso se esconden en un frente partidario, pero son los

mismos de siempre. Nuestra realidad es diferente, una nueva política con

espacios para todos, quienes podrán trabajar libremente sin que nadie les

diga que hacer”.

“Conformamos este partido, porque partidos peronistas o radicales no nos

representan, en Jujuy nos conocemos todos, si se promete hay que cumplir, y

los jóvenes se dan cuenta, es uno de los motivos por el que eligen este

espacio”, subrayó.

Sobre la proyección económica, el dirigente sostuvo que “proponemos

proyectos productivos para los jóvenes, son los que más necesitan del apoyo

de todos, con voluntad política muchas cosas se pueden hacer, el pueblo

necesita respuestas, no seguir en la postergación. Nosotros queremos un

Jujuy mejor, con educación y trabajo, así se lograría un crecimiento

sostenido”.

Finalmente, Facundo Tejerina indicó que tienen experiencia en contiendas

electorales, y que “en estas elecciones queremos demostrar que el pueblo

puede llegar al poder, somos la voz de los miles de jujeños que piden más

seguridad, educación y trabajo, y vamos a poner todo nuestro esfuerzo para

lograrlo”.