El ex diputado no se presentó al juicio simplificado en su contra por el hecho ocurrido con la Armada en Iquique. Su defensa alegó que, nuevamente, no fue debidamente notificado.

A Gutiérrez se le imputan los delitos de amenazas a la autoridad y omisión de cooperación pública.

El Tribunal de Garantía de Iquique decretó orden de detención en contra del ex diputado por Tarapacá, Hugo Gutiérrez (PC), este jueves.

La medida surge luego de que el ex parlamentario no se presentara al juicio simplificado por un hecho ocurrido con la Armada, en Iquique, en el marco de una fiscalización sanitaria que Gutiérrez intentó eludir.

Esta acción derivó en que se le imputaran los delitos de amenazas a la autoridad y omisión de cooperación pública.

En la audiencia de este jueves, si bien la defensa del militante comunista alegó que su representado no fue debidamente notificado, y el tribunal enfatizó en ese punto, se decretó la orden de detención por demorar o dificultar su comparecencia ante la justicia.

"El imputado ha sido renuente a presentarse a la policía o ante el Ministerio Público a efectos de ser apercibido por el artículo 26 del Código Procesal Penal; ha mantenido una actitud que ha significado la demora o dificultad para obtener su comparecencia judicial", afirmó el magistrado Diego Reyes.

Así, el juez consideró que "se dan los requisitos del artículo 127 inciso primero del Código Procesal Penal, y el tribunal va a despachar una orden de detención en contra de Hugo Humberto Gutiérrez Gálvez, de carácter indefinido y con 30 días para su tramitación", que quedó a cargo de la Policía de Investigaciones.

Gutiérrez ya se había ausentado de dos formalizaciones previas al juicio simplificado, ocasiones en las que también manifestó que no había podido ser notificado.

Sin embargo, lo que alegó tanto el ex legislador como su defensa dista de la versión del persecutor Eduardo Ríos, quien aseguró que "desde el mes de octubre del 2020 había intentado ser ubicado por la Fiscalía, la policía y el propio tribunal en 23 oportunidades, todas citaciones que resultaron negativas, e incluso fue negado por sus familiares".

"Sin duda que supera cualquier estándar conocido, al menos en mi experiencia, en cuanto a ubicar a una persona. Habitualmente, una persona es ubicada en un proceso penal tres o cuatro veces, pero 23 oportunidades es sorprendente, y como nadie está por sobre la ley, el Ministerio Público requirió la orden de detención, y el tribunal recogió nuestros argumentos", valoró el fiscal.

Si Gutiérrez llega a presentarse de forma voluntaria en el tribunal, la orden quedará sin efecto, pero si no es el caso, el proceso judicial continuará.