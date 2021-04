Escándalo ¿Horacio Cabak estuvo con Mariana Brey?: grave descuido en LAM

Ángel de Brito mostró rápidamente los chats con Verónica Soldato, pero Youtube y las redes hicieron que estalle el escándalo.

La escandalosa separación de Horacio Cabak y Verónica Soldato comienza a salpicar a la farándula argentina, porque una de las mujeres con las que el conductor le habría sido infiel a su pareja de casi toda la vida sería Mariana Brey, panelista de Los Ángeles de la Mañana, programa en el que hubo un descuido que hizo que todos pongan el ojo sobre ella, además de los indicios que brindaron.

En la emisión de este miércoles 27 de abril, Ángel de Brito -quien había dado a conocer la separación- mostró algunos de los chats y mensajes que intercambió con Soldato, pero una vez que el fragmento del programa de televisión fue subido a Youtube y otras redes sociales, la ralentización de las imágenes expusieron pruebas que no iban a ser dadas a la luz.

En el chat de WhatsApp entre Ángel y Verónica se ve cómo ella le dice que encontró mensajes de una tal “Mariana LAM” en el celular que le dio Cabak.

La imagen rápidamente se volvió viral en Twitter e Instagram. En esta última red social, Juariu, panelista de Bendita (El Nueve). se hizo eco de la situación y compartió más fragmentos del descuido que hubo en el envío de El Trece, como por ejemplo, otra parte del chat en la que parece que Verónica Soldato recibe una foto en la que está Mariana Brey.

Para colmo de la angelita que encima no se encuentra en la Argentina debido a que está de vacaciones en Miami, Estados Unidos, De Brito comentó varias veces que una de las supuestas amantes” de Cabak es famosa.

“Trabajó con Ángel y Horacio”, declaró Yanina Latorre a modo de pista. Mariana Brey fue cronista de Siempre listos, un programa que condujo Cabak en El Trece durante el año 2002; como así también fue parte de dos ciclos del jurado de La Academia: el actual LAM y BDV, bien de verano (Magazine, 2008-2017).

“Es una sospecha que tiene y quiero hablar con la famosa cuando pueda. No creo que me lo confirme tampoco. La mujer de Cabak me habló de varias infidelidades y una era famosa. Iba contar algo pero me arrepentí, vuelvo justo a tiempo porque involucraba a alguien de acá”, indicó el periodista de espectáculos.

Lo que se llega a ver en el chat que el presentador del Los Ángeles de la Mañana mostró es que la expareja de Horacio Cabak le dice “Mariana LAM”, y entonces su interlocutor contesta: “Me quedó una duda, ¿es Mariana mi panelista?”.

Soldato responde a esa pregunta con un audio, por lo cual no se sabe qué replicó. En otros fragmentos se ve a la madre de tres hijos diciendo “destruyó una familia” y “acá un audio pidiendo una habitación en el Hilton para ir a c... con la fotógrafa”.