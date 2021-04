Cambio de fecha ShowMatch: La Academia 2021 retrasa su fecha de debut

Según corroboró Exitoína con fuentes exclusivas, el inicio del reality no será el próximo 10 de mayo. Lee la nota y entérate cuándo saldrá al aire.

Marcelo Tinelli y la productora Laflia aún no pudieron establecer una fecha concreta para el debut de ShowMatch: La Academia 2021. Si bien Ángel de Brito anunció el pasado 25 de abril que el estreno del certamen interdisciplinario sería el próximo 10 de mayo, lo cierto es que al parecer, aquello no ocurrirá. Conforme lo señalado por las fuentes exclusivas a las que consultó Exitoína, el reality arrancaría, en principio, el 17 de mayo.

La información recabada por este medio refleja que dadas las circunstancias devenidas por la pandemia del Covid-19, las autoridades del programa todavía no se deciden por un día exacto para levantar el telón y sorprender a los espectadores. En ese sentido, desde el corazón de la productora han revelado que “seguramente el inicio del ciclo se estirará hasta el 17 de mayo” y que la confirmación oficial llegará en breve, de la mano de El Trece.

“La Academia no tiene que ver estrictamente con lo musical, no es principalmente cantar. No sólo van a bailar”, explicó en su momento el conductor de Los Ángeles de la Mañana (El Trece). Al respecto, el también pronto jurado de la competencia detalló: “Para los participantes habrá desafíos permanentes en cada gala de baile, de canto, de distintas disciplinas artísticas. Va a haber de todo".

El listado de celebridades que serán evaluadas por el jurado integrado por Ángel de Brito, Carolina "Pampita" Ardohain, Jimena Barón y Hernán Piquín es extenso. En total son 22 parejas las que se disputarán el primer puesto, las cuales están integradas por: Barby Franco y Gabriel Rentería, Candela Ruggeri y Nicolás Fleitas, Julieta Puente y Facundo Insúa, Julieta Nair Calvo y Gonzalo Gerber, Luciana Salazar y Jorge Moliniers, Romina Ricci y Juan Manuel Palao, Flor Vigna y Facu Mazzei, Rocío Marengo e Ignacio Pérez Cortés, Agustín “Cachete” Sierra y Fio Giménez, Karina la princesita y Rafael Muniz, Gustavo "Cucho" Parisi y Melody Luz, Sofía “Jujuy” Jiménez y Nacho Saraceni, Ángela Leiva y Jonathan Lazarte, Mariana Genesio Peña y Rodrigo Jara, Débora Plager y Nicolás Villalba, Mario Guerci y Soledad Bayona, Pachu Peña y Flor Díaz, Mar Tarrés e Iván Vivas, Ulises Bueno y Rocío Pardo, El Polaco y Barby Silenzi, Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala, Viviana Saccone y Ernesto Díaz.