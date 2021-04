Horacio Cabak se separó en medio de un escándalo tras 27 años

Verónica Soldato se separó del conductor luego de encontrarle una serie de chats con diversas mujeres.

Ángel de Brito reveló que Horacio Cabak se separó tras 27 años de Verónica Soldato en medio de un escándalo por infidelidad. La modelo le contó al periodista que le descubrió una serie de chats que mantenía con diversas mujeres.

Según confirmó el conductor de Los Ángeles de la Mañana (El Trece), Verónica Soldato se comunicó con varios periodistas para dar a conocer la infidelidad de Horacio Cabak, su marido hace 27 años, y con el que tiene tres hijos en común.

En detalle, Ángel de Brito contó que el escándalo se desató en la noche de este domingo 25 de abril, cuando la modelo, de 49 años de edad, le revisó el celular al conductor, de 51, y descubrió una serie de chats íntimos, según ella misma le confesó al conductor de LAM.

Previamente, de Brito había dicho en forma de enigmático: "Están separados. El escándalo fue anoche. Me lo está contando ella. Me mandó audios, capturas, mensajes. Me contó toda la historia. Esto fue todo durante el programa”.

"La mujer que se separó encontró muchas infidelidades en un celular, en un WhatsApp", agregó. Y explicó: "Él le dijo 'mirá tal cosa' (mostrándole el celular) y ella empezó a buscar y a mirar otras cosas, y encontró conversaciones con chicas, con algunas mujeres. Hay audios pidiendo una habitación de hotel para ir con una fotógrafa".

"Es un escándalo en puerta, y ella quiere contar todo públicamente", cerró Ángel de Brito sobre el final de la emisión de este lunes, lanzando una bomba sobre el ambiente del espectáculo.

La explosión de su pareja coincide con el regreso de Cabak a la radio luego de haber estado internado por más de 15 días en la clínica Zabala por una neumonía bilateral derivada del Covid-19 que contrajo. Ahora, con el alta médica, el modelo deberá enfrentar otro problema.

La historia de amor de Horacio y Verónica

Horacio Cabak y Verónica Soldato se conocieron a través de un amigo en 1994, cuando él la despuntaba como modelo y ella trabajaba como booker. “Empezamos a convivir ahí sin tener ningún tipo de relación. Después de un tiempo, cuando se dio el romance, ya sabíamos cómo era cada uno en la convivencia, en el día a día, antes de tener un vínculo afectivo”, había contado el conductor de Magazine y América TV a Paparazzi tiempo atrás.

La pareja estaba junta hacía 27 años, y según contó el mismo conductor de La Jaula de la Moda (Magazine) en una nota en 2016 con La Nación, ninguno de los dos sintió la necesidad de unirse de manera legal.

“Tuve la suerte de disfrutar con mi mujer la vida en pareja durante casi 10 años donde no teníamos limitaciones. Cuando llegó el deseo de ser padres estuvimos un par de años con el deseo, que fueron complicados pero y afortunadamente fuimos padres”, relató el padre de Ian, de 18 años, y los mellizos Chloé y Alan, de 15, frutos de su relación con Verónica