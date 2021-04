Tres semanas de cuarentena: Especialistas ven leve mejora en Antofagasta pero piden acelerar vacunación en más jóvenes

El epidemiólogo Antonio Cárdenas, explicó que cuando comenzó la cuarentena, el 27 de marzo, había un promedio de 114 casos diarios. Según su último cálculo, ahora esa cifra es de cien casos al día y la positividad también disminuyó, quedando entre un 7 y 8%. Pero lo más complicado está en la ocupación de las camas UCI, ya que Cárdenas sostuvo que en un momento hubo hasta 104 pacientes en ventilación mecánica. “Estamos levemente mejor que cuando comenzó la cuarentena, tal vez habría que esperar una semana más para tomar una decisión sobre si es momento de levantar la medida. En los últimos dos meses permanecemos en una meseta, no subimos ni bajamos de forma considerable. Lo que me llama la atención es la alta mortalidad que registramos, con un promedio cercano a los tres pacientes diarios”, dijo el epidemiólogo en su análisis de las tres semanas de confinamiento. Cárdenas señaló que a un año del inicio de la emergencia sanitaria, la población experimenta agotamiento frente a medidas como la cuarentena, por lo que al adherencia ya no es la misma para esta clase de restricciones, a lo que además se suma la necesidad de trabajar para generar recursos. Junto con mantener las medidas de autocuidado, apuntó el especialista, la vacunación servirá para mejorar los indicadores.