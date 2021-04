Anunció la llegada de nuevas vacunas contra el COVID-19

En las últimas horas arribaron al país andino medio millón de dosis del inmunizante Sinovac, el primero de varios cargamentos que se esperan para las próximas semanas. También se anunció la llegada de partidas de AstraZeneca y Pfizer

Tras un estudio publicado por el Ministerio de Salud de Chile que avala con buenos resultados la efectividad de la vacuna SInovac, Chile recibió quinientas mil nuevas dosis del fármaco. El próximo domingo llegarán nuevas vacunas de Astrazeneca, por primera vez al país, que avanza en su objetivo de alcanzar la inmunidad de rebaño

El gobierno chileno comenzó a recibir este lunes nuevos cargamentos con cientos de miles de dosis de vacunas contra el COVID-19, las cuales espera le permitan continuar con su veloz campaña de vacunación y así llegar lo antes posible a la mentada inmunidad de rebaño.

Una nueva partida de 500.000 inoculantes desarrollados por el laboratorio chino Sinovac -la octava desde el comienzo de la pandemia, aunque ha variado su magnitud- arribaron al país andino en las últimas horas. Será el primero de varios que llegarán durante las próximas semanas, pero no será esta la única farmacéutica de la que se recibirán vacunas.

Se espera que las primeras dosis desarrolladas por AstraZeneca, que también cuenta con autorización del Instituto de Salud Pública (ISP), arribe el domingo.

Según datos del Ministro de Ciencia, Adolfo Couve, tras la llegada de este nuevo cargamento de Sinovac, en “Chile se han recibido alrededor de 15,5 millones de vacunas en total, 13,5 de ellas CoronaVac”.

El Ministerio de Salud, en tanto, ha indicado que a la tarde lunes más de 7,73 millones de personas (más del 40 por ciento de la población) han recibido la primera dosis de alguna vacuna, mientras que casi 5,5 millones han completado el proceso vacunatorio.

“Esto ha permitido que tengamos una campaña que ha tenido resultados muy alentadores, donde la vacuna de Sinovac ha probado ser muy efectiva en evitar contagios, hospitalizaciones, evitar UCI y sobretodo evitar pérdida de vidas”, dijo durante este domingo el Ministro de Ciencia, Adolfo Couve.

“La próxima semana recibiremos probablemente el primer embarque de la vacuna AstraZeneca, con cerca de 160 mil dosis, y también 285 mil dosis del laboratorio Pfizer-BioNtech”, manifestó Yáñez.

Más allá de las dosis actualmente aseguradas, el gobierno trabaja para “ampliar” los contratos con Pfizer-BioNtech y Sinovac. “También Estamos en conversaciones con otros proveedores de vacunas como el laboratorio Gamaleya de la vacuna Sputnik, con Bharat Biotech de la India para su vacuna Covaxin, y también con las vacunas de Covax: AstraZeneca, Johnson&Johnson y también Sinopharm de China”, destacó el subsecretario Yáñez.

Para esta semana del 19 al 23 de abril, el gobierno chileno espera mantener su calendario vacunatorio en desarrollo. Desde este lunes, según las autoridades, la vacunación se priorizará a quienes le corresponda la segunda dosis y a los rezagados mayores de 48 años. Y desde este viernes “tendremos el inicio de la vacunación para personas sanas de 47 años” indicó el ministro.

Vacunación en medio de críticas y dudas

Aunque estos avances y estas cifras han sido catalogadas como resultados “muy alentadores”, no ha sido fácil el camino chileno para mantener el ritmo de vacunación que le ha caracterizado. Diversas acusaciones de “lentitud” en la vacunación, “falta de stocks” de dosis en los municipios, y el impacto en la credibilidad en el medicamento Sinovac, luego que se afirmara una baja eficacia de la vacuna china para controlar la covid-19, han generado contratiempos y dolores de cabeza para el gobierno.

No obstante las críticas al inoculante de Sinovac, un reciente estudio del gobierno chileno determinó que su eficacia fue del 67 por ciento tras la segunda dosis. También evita el 80 % de las muertes, el 85 de las hospitalizaciones y el 89 % de los ingresos en unidades de cuidados intensivos 14 días después de haber sido aplicada la segunda inyección.

A lo anterior se deben sumar las consecuencias de la segunda ola de coronavirus en Chile, lo que ha puesto en duda incluso la fecha para alcanzar la ansiada “inmunidad de rebaño”. El gobierno ha planteado que a fines de junio se debiera alcanzar a vacunar al 80% de la población, una meta cuya plausibilidad ha sido cuestionado en las últimas semanas.

El ex Ministro de Salud, Jaime Mañalich, a quien le tocó gestionar la primera parte de la pandemia durante el año pasado, fue unos de los primeros que prendió las alarmas. “Yo creo que nunca vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño”, expresó, diciendo también que el presidente Sebastián Piñera “se equivoca” al plantearla, pero no por su imposibilidad fáctica o porque Chile no logre inmunizar a toda su población, sino por la muy distinta situación que tiene lugar en Brasil.

“¿Cuándo se alcanza la inmunidad de rebaño? No cuando no hay casos, se alcanza la inmunidad de rebaño cuando cada persona contagia a menos de una. Esto requiere de una inmunidad colectiva transnacional y eso será difícil si Brasil se mantiene como un hoyo negro en Latinoamérica”, afirmó al respecto el exministro de Salud.

La comunidad científica también ha sido cauta frente a la meta de lograr la inmunidad comunitaria en junio, como se ha planteado desde un inicio en el gobierno. Según el Colegio Médico de Chile (Colmed), este objetivo “en el mejor de los casos y con mucha gente vacunada, esto no va a ser antes de final de año”, lo que contrasta con los primeros pronósticos de La Moneda.

Sin embargo, desde el gobierno reiteraron el llamado para vacunarse y a mantener los cuidados sanitarios mientras avanza este proceso. “Es muy importante que nos sigamos vacunando”, dijo este domingo la Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, Paula Labra, quien además destacó que “tenemos vacunas para toda la población que lo necesite”.