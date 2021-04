Alerta en Chile

Se registró una seguidilla de temblores en la zona central del país trasandino; el Centro Sismológico Nacional de Chile señaló que podrían repetirse durante siete días

Al menos diez sismos se han sentido en las últimas 12 horas en la región de O’Higgins, cuyo epicentro ha sido la localidad costera de Navidad, 154 kilómetros al sudoeste de Santiago, donde hubo cuatro movimientos de magnitud superior a 5 grados Richter.

Aunque no se registraron daños materiales ni víctimas, el fenómeno provocó preocupación en la población a partir de las 23.18 (00.18 en la Argentina) de ayer cuando se sintió el primer movimiento telúrico, que alcanzó los 5.3 Richter y en menos de una hora se registró otro temblor similar de 5.0 grados.

A las 7.13 locales, los o’higginianos se despertaron con un nuevo sismo de 5,1 grados Richter, a los que siguieron otros seis más, uno de ellos nuevamente de 5,1 Richter, a las 9.05 locales.

Mario Pardo, subdirector del Centro Sismológico Nacional, explico que la zona de Navidad “es bastante especial” debido a que “el contacto entre la placa de Nazca y Sudamericana presenta zonas con fallas preexistentes y anomalías”.

Añadió que “tiene rugosidades que hacen que sea más áspera que otras zonas”. En entrevista con radio Bío Bío, señaló que “son frecuentes estas agrupaciones de sismicidad, que ocurren muy cercano en el tiempo, y que duran entre dos a siete días, según los estudios que se han hecho”.

Consultado sobre si el enjambre significa que está por producirse un terremoto, Pardo contestó que no, “pero no se puede hacer un pronóstico asertivo, tampoco podemos decir que no pueda ocurrir”. Recordó que en 1985, un poco más al norte de Navidad, hubo un enjambre sísmico previo al terremoto del 3 de marzo de ese año, conocido como “terremoto de Algarrobo”, de magnitud 8 en la escala de Richter.