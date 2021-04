Contundente La respuesta de Casados con Hijos por el escándalo de Érica Rivas

Tras las durísimas acusaciones de la actriz, la producción salió a responderle de manera tajante.

Luego de que Érica Rivas retome su polémica salida de la obra teatral de Casados con Hijos y culpe a la producción y a Guillermo Francella de tratarla de ‘feminazi', salió a la luz la respuesta de la producción desde la boca de Paula Varela, periodista de Intrusos en el espectáculo (América TV).

La información la dieron a conocer en Intrusos (América), en medio de un debate sobre las recientes declaraciones de Rivas al medio Página12. Mientras Adrián Pallares reproducía los dichos en la pantalla del piso, la panelista Paula Varela indicó que había recibido un mensaje de una de las personas que habían estado ligadas a la producción de Casados con Hijos, a quienes apuntó la actriz que le dio vida a María Elena Fuseneco por ser, según ella, los artífices de su despido.

“Tengo la palabra de la otra parte y lo único que te digo es que niegan esa palabra, dicen que jamás salió de ellos”, reveló la periodista con respecto al término feminazi y sobre el entorno de la producción de la obra, la cual quedó suspendida por el contexto sanitario del país.

La actriz ya había dicho que la producción de la obra teatral de Casados con hijos la había dejado sin trabajo, pero ahora destrozó a Guillermo Francella y a los guionistas Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón.

“Yo no me fui, yo quería hacer ese proyecto, a mí me echaron. Me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Y lo hicieron por WhatsApp a la vez que hacían público un mail privado. Mirá lo que es el pacto de hombres, porque se lo mandé a hombres”, declaró Erica. Sin embargo, en Intrusos Rodrigo Lussich afirmó que el correo electrónico que se filtró no fue divulgado por un hombre, sino por una mujer.

La intérprete de la vecina de los Argento también se refirió a los pedidos que hizo sobre revisión de los guiones, y aseguró que estos no tenían ningún agiornamiento con respecto al machismo.

“No me fui, a veces me felicitan por haberme ido y no me fui, me echaron. Intenté hasta último momento y me dijeron que no. Porque el personaje tiene una vigencia, con muchos errores, obvio, porque era otra época y porque me pasaron cosas”, aseveró la artista, y reclamó indignada: “Me tuve que morfar que me digan feminazi”, tras haber sugerido cambios en los guiones de Casados con hijos, sitcom que originalmente se emitió por Telefe entre 2005 y 2006.

“No entiendo cómo a esta altura de la historia vamos a seguir riéndonos de los bigotes de una mujer. O más bien, te podrías reír pero ese no puede ser el remate del chiste porque ya no es gracioso, más bien podría ser gracioso que haya dinosaurios que se rían de eso”, sostuvo Érica Rivas, afirmando que María Elena jamás se quedaría callada en caso de que se haga un comentario así.