Corte y Confección en alerta tras el positivo de Miriam Lanzoni

La participante del reality de El Trece dio positivo tras el hisopado que le realizan a todos habitualmente. Qué pasará con el programa conducido por Andrea Politti.

En medio de la segunda ola de COVID, Miriam Lanzoni dio positivo de coronavirus después de que le realizaran el hisopado habitual antes de ingresar a las grabaciones del reality de costura de El Trece conducido por Andrea Politti.

Fue la misma actriz quien confirmó la noticia de su positivo de COVID-19 al periodista Pablo Montagna para La Nación. "Sí, es verdad. Nos hisoparon por protocolo y me dio positivo", contó Miriam Lanzoni, quien se suma a la lista de famosos que fueron alcanzados por la segunda ola de coronavirus.

Y agregó en referencia a su estado de salud: "No tengo ningún síntoma, absolutamente nada, no me hubiese enterado jamás si no nos hisopaban", señaló. "Por suerte los protocolos ahí son súper estrictos. Nadie tiene contacto directo con nadie, así que afortunadamente fui yo solita", remarcó la actriz oriunda de Pampa del Infierno, provincia de Chaco, sobre sus compañeros en Corte y Confección Famosos.

Según detalló el periodista, las grabaciones del reality de costura, que se realizan en los Estudios Baires de Don Torcuato, fueron suspendidas momentáneamente hasta conseguir un reemplazo y terminar de hisopar al resto de los participantes y el resto de los integrantes de programa producido por La Flia.

Si bien se buscará un reemplazo para Lanzoni, la producción tiene varias emisiones grabadas, de este modo aún se la verá en pantalla a la participante.

“Tenemos algunos días adentro y, por lo pronto, tengo una semana de aislamiento. Hablé con la obra social y tendrán que ver cuándo me dan el alta”, completó Miriam Lanzoni sobre su situación.