Se reempadronó a más del 70% de los titulares de becas “Catamarca Incluye”

El Ministerio de Planificación y Modernización destacó el éxito del re empadronamiento de los beneficiarios del Plan Social de Becas Catamarca Incluye que se realizó con el objetivo de actualizar la base de datos para el funcionamiento de un nuevo sistema registral. http://plansocialdebecas.catamarca.gob.ar/validando los datos personales a través del número de CUIT y luego los laborales como el organismo donde presta servicio, para recibir un certificado digital con código QR de alta en el nuevo sistema.

Desde el organismo se informó que aún no se registraron alrededor de 1158 beneficiarios; motivo por el que se estableció una segunda prorrogará hasta el día miércoles 14 de Abril de este año, como último

plazo para poder realizar el trámite. Para consultas generales y más información sobre el re empadronamiento

dirigirse a la dirección de e-mail: becascatincluye@gmail.com o bien por Whatsapp en el horario de 8 hs. a 13 hs. al número 3834-355935.

Reclaman por honorarios de maestras integradoras

Lo hicieron Organizaciones No gubernamentales de Catamarca que nuclean a familiares de personas con discapacidad. Organizaciones no gubernamentales de Catamarca que nuclean a familiares de personas con discapacidad (Down Catamarca, Asociación de Padres de Personas con Autismo Catamarca –APPAC- y Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores –APYFADIM-) solicitan que la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) actualice los montos de reintegro a los afiliados para el pago de las maestras integradoras que brindan una prestación esencial para niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

Las familias sostienen una gran preocupación debido a que OSEP no actualiza los montos para el pago de honorarios de maestras integradoras hace dos años y medio, abonando sólo $6500 cuando el nomenclador nacional estipula alrededor de $20.000. Esa diferencia deben abonarla las familias, poniendo en riesgo una prestación tan esencial como lo es el acompañamiento en las escuelas comunes y la efectiva inclusión educativa

de estudiantes con discapacidad. En el mes de febrero, Down Catamarca Asociación Civil solicitó audiencia

con el director de OSEP Norberto Bazán, pedido al cual se sumaron las asociaciones APPAC y APYFADIM, pero ante la cual no obtuvieron ningún tipo de respuesta.

La maestra integradora cumple un rol fundamental en la integración, socialización y en los aprendizajes de estudiantes con discapacidad en la escuela común, aseguran el derecho humano inalienable a una educación

y a una participación genuina de un espacio social compartido como lo es la escuela, sea en virtualidad o en presencialidad.