Guerra familiar por Mirtha Legrand: No va a sobrevivir sin trabajar

En Intrusos mostraron cómo el entorno de la diva está furioso con Nacho y Juana Viale.

Parte del entorno familiar de Mirtha Legrand está furioso y se desató una guerra por ciertos gestos en su programa de El Trece que indicarían las pocas ganas que tienen de que regrese a la televisión para que Juana Viale continúe al frente de la histórica mesa, y que además ponen en tela de juicio el trato hacia la diva.

Los conductores de Intrusos en el espectáculo, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, expusieron el comentario de Instagram que eliminó la maquilladora personal de la diva, Gladys Andrade, quien criticó el regreso del programa sin la diva. “Me pareció desubicado que no esperaran la segunda dosis para que aunque sea haga la apertura como corresponde, o sacarla por teléfono el sábado o el domingo. Ignorarla...”, escribió Gladys para expresar su indignación tras los envíos de La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand del pasado fin de semana.

“Hay máxima tensión en el entorno, es decir entre sus colaboradores, y la familia”, señaló el creador de Los escandalones con respecto a las críticas de los amigos de la diva hacia Nacho Viale y la producción, y agregó: “La

intención clara es dejar a Juana Viale como conductora fija del programa”. “Sus allehados están enojados con los Legrand-Tinayre porque sienten que no la cuidan”, aseguró Lussich, dando como detalle que por primera vez en la historia, el piso del estudio de de La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand no tiene alfombra.

A su vez, es un hecho que la escalera del nuevo estudio de La Corte no sería la adecuada para la Chiqui, de 94 años de edad, mientras que su nieta, Juana Viale, no presenta ningún problema al bajar por ellas.

Las declaraciones de Mirtha y Nacho

“La producción me dijo que cuando vuelva, Mirtha va a entrar por otro lado”, informó Pallares, que también afirmó que la conductora quiere regresar a la televisión, y que en las últimas horas habló con ella sobre la polémica del estudio y su piso de madera sin tratamiento. “Nacho me dijo que lo van a solucionar”, aseveró la diva en diálogo con el periodista.

Recordando el divertido cruce que tuvieron Juanita y Jey Mammón en la emisión del domingo pasado, cuando la actriz dijo que su abuela no quería salir al aire por teléfono, Pallares señaló que el entorno desmiente esa

afirmación de manera contundente. “Nacho dijo que 'a ella no le gusta hablar por teléfono, pero cuando cumplió años salió desde C5N hasta en Polémica en el bar”, lanzó Adrián, que además afirmó que desde el canal le dijeron que “la prioridad siempre es Mirtha”.

“Escuché mucha angustia en el entorno de Mirtha. Me dijeron que Mirtha sobrevivió a todo, pero que no va a sobrevivir a un año sin trabajar. Llévenla a trabajar. Y algunos lo comparaban, salvando todas las distancias, con el tema Maradona”, expresó el presentador de Intrusos.