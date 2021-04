Cinthia Fernández y Defederico: hija herida y violencia de género

La panelista de LAM dijo que una de sus nenas llevará una marca de por vida y contó el episodio de violencia que padeció con su ex.

Tras dar a conocer brevemente los maltratos que padeció en sus años de relación con Matías Defederico días atrás, este viernes Cinthia Fernández brindó más detalles y aseguró haber sido víctima de violencia de género física y psicológicamente con el exfutbolista, y reveló que una de sus hijas quedó con una secuela física de por vida a causa un hecho ocurrido con él en Ecuador. “En Chile, en Arica, estuve pocos meses, creo que fueron tres. Una noche, bueno, él a las ocho de la mañana, y yo estaba con la niñera Olga -así que tengo testigos-, volvió totalmente borracho, en un estado que yo acostumbraba a verlo. Le pregunté ¿dónde estuviste?, una pregunta normal en una familia, que era lo que yo pretendía, una familia normal que al final nunca tuve”, comenzó a relatar la actriz en Los Ángeles de la Mañana (El Trece).

“Me respondió agresivo ‘no me rompas las bolas, no me jodás’. Insistí, y él se tiró a la cama porque no se podía mantener en pie”, explicó la bailarina. “Yo le agarré el teléfono para saber dónde había estado, y él como pudo se

levantó. Me encerré en el baño, él empezó a las patadas contra la puerta y entró mientras yo trataba de ver qué tenía en el celular”, reveló Cinthia, contando también que su niñera sufrió violencia de género con su respectiva

pareja. “Mis hijas estaban durmiendo en otra habitación, y yo confié y apelé a que la

niñera escuchara los gritos y se encerrara con mis hijas en la habitación”, continuó Fernández ante la atenta mirada de Ángel de Brito y sus compañeras de LAM.

“Me sacó el teléfono de la mano y lo estalló contra el piso. ‘¿Esto querías ver hija de p…? Ahí está, míralo ahora’. Después de que lo tira, me agarró del cuello, me levantó contra la pared y ahí sentí que me iba a morir. Lo único en que pensaba era que ojalá Olga entrara a la habitación con mis hijas y no lo dejara pasar”, aseguró la morocha.

“Pensé que me moría, no podía respirar”, enfatizó la bailarina, para luego imitar los sonidos de falta de respiración que tuvo aquella vez, y consignando que posiblemente Matías Defederico la soltó por un cambio de color de su piel a causa de la estrangulación.

La herida que sufrió una de las hijas

“En Ecuador fue el segundo episodio y estuvo mi hija. La única vez en mi vida que sentí ganas de matarlo. Quería matarlo cuando vi a mi hija así y no podía, era como una cosa que se me salía del cuerpo. Lo sortée como pude, me tocó a lo que más amo en la vida, no lo puedo ni explicar. Mi reacción fue empujarlo por las escaleras abrazando a mi hija, mientras él gritaba no me denuncies”, relató Fernández.

“Mi hija tiene una marca que va a tener para toda la vida porque esa parte se le necrosó, se le murió. Una prueba viviente”, aseveró la angelita de LAM.

Si sufrís o conocés a alguien que es víctima de violencia de género, comunicate con el 144. Es una línea telefónica gratuita que funciona durantelas 24 horas de los 365 días del año en la República Argentina.