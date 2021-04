Nuevas restricciones: el macrismo le recordó a Alberto que la cuarentena disparó la pobreza

Patricia Bullrich y otros dirigentes de Cambiemos señalaron que el cierre total de la economía en 2020 produjo el salto del índice.

En medio de la discusión en el gobierno por posibles nuevas restricciones ante el crecimiento de los casos de coronavirus, varios dirigentes de Cambiemos le recordaron a Alberto Fernández que la cuarentena del año pasado provocó el salto de la pobreza al 42 por ciento.

El macrismo aprovechó el informe del Indec, que determinó que en el segundo semestre de 2020 el número de personas debajo de la línea de la pobreza saltó a 19 millones, para marcarle la cancha al presidente en el debate por probables medidas contra la segunda ola del coronavirus.

"Por favor, no vuelva a la falsa dicotomía del año pasado, que nos significó una de las tasas más altas de muertos y de pobres. Gobierne, no opine", le escribió Patricia Bullrich al presidente. La ex ministra afirmó que la pobreza aumentó "por el shock económico derivado de la cuarentena eterna".

"Presidente, repiense sus prioridades. Dedica 10 horas por día a los problemas judiciales de su Vice ¿Cuánto dedica a la pobreza, la desocupación, a entender las trabas de la Argentina? Por no romper los esquemas fracasados; repite todo lo que fracasó. ¿No tiene el coraje de cambiar?", remató la líder del PRO.

En la misma línea se expresaron otros dirigentes de Cambiemos como los diputados Mario Negri y Luciano Laspina, el senador Luis Naidenoff y el ex ministro de Economía macrista, Alfonso Prat Gay.

"Con datos en mano podemos afirmar que la estrategia económico-sanitaria del gobierno estuvo entre las peores del planeta: 10% de caída del PIB; 42% de pobreza y 10,5% de indigencia; 15% de desempleo efectivo; 1 millón de empleos perdidos; tasa mortalidad en el top 20", escribió Laspina.

"El mal manejo del Gobierno de la pandemia dio resultados calamitosos", afirmó el radical Negri. "Alberto no te cuida", chicaneó Prat Gay, promotor de la estrategia de no aplicar ninguna restricción ante la pandemia.