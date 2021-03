"No hay personal médico": El desesperado audio de huésped en hotel sanitario privado de Iquique

Se trata de José Figueroa, empleado de Belfi S.A., empresa que actualmente trabaja en las labores de construcción del muelle de Quebrada Blanca, en la comuna de Iquique.

“En este momento estoy bien pero en las noches se me hace crisis de fiebre y me costó respirar anoche. A mi no vinieron a verme unos paramédicos en toda la… en dos días. No hay personal médico en este lugar. No hay ningún tipo de apoyo porque quedamos totalmente abandonados”, señala en el audio.

Al respecto se refirió su hija, Camila Figueroa, quien señaló que su padre está en el Hotel OX de Iquique. “Yo he pedido autorización para que entrara una ambulancia o saquen a un doctor con un paramédico para que le hicieran control, y eso lo íbamos a costear nosotros, me lo negaron. Me dijeron que Bechtel no permitía ingreso”.

“Se había descompensado. Ellos tienen una ambulancia que ellos le llaman el 911. Es una ambulancia para atender a los tres hoteles. Le dijeron que había gente muy complicada. Yo puedo entender que esté saturado, pero yo estoy colocando para la ambulancia y me están negando la atención médica, entonces a mi eso me preocupa”, sostuvo.

Según señaló, buscan que “lo deriven a otro lado y que esté fijo el personal médico ahí. Yo les pedí, de hecho les dije hoy ‘yo contrato a la enfermera para que esté ahí todo el día con mi papá’ y ellos también me lo negaron”.

Al respecto el propio José Figueroa detalló que lo enviaron a dicha “residencial, se supone sanitaria, donde iban a haber médicos para mantenernos en chequeo constante. Eso es lo que tenía entendido yo con la empresa esta… pero no hubo nada y a veces los paramédicos no venían tampoco. Entonces tenía que llamar para que vinieran”.

“Tuve una crisis que tuvieron que llevarme al hospital pero tampoco era algo fluido, o sea, en el hospital tenía que esperar. A veces esperar en la ambulancia porque no hay camas. Yo lo entiendo, está todo colapsado con esto del covid”, declaró.

Agregó que “el problema es que en la noche se dispara la temperatura, empieza como un salto de corazón… me descompenso entero y aquí totalmente solo. No hay a quien llamar. La administración son un 7 porque ellos bien preocupados (el personal del hotel), muy bien, muy bien, pero no son médicos, el problema es ese”.

“La información que tenía como trabajador era que si nosotros nos enfermábamos como covid, íbamos a caer en una residencia sanitaria donde las 24 horas del día iba a haber personal médico para atendernos… y no resultó así. Es más, a veces en dos días no vienen…”, detalló.

En esa línea, explicó que “ese es el abandono que yo reclamaba, y le planteaba a la administración que por favor me cambiaran a una residencia sanitaria (de la seremi de Salud).

“El hotel un 7, pero no es lo que quiero yo. No quiero una habitación de lujo, quiero una habitación cómoda donde hayan médicos para asistirme en el momento que lo necesite”, precisó.

Consultado el Hotel OX respecto a la denuncia de la prohibición de ingreso de personal médico externo, su gerente, Mauricio Farías, aclaró que “cualquier médico puede entrar al hotel con su identificación que acredite que es médico. Todo médico acreditado como médico puede entrar a una habitación y obviamente tiene que entrar de acuerdo a un protocolo”.

En tanto, BioBioChile se comunicó con Belfi S.A. buscando conocer su versión de los hechos, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se pudo obtener.