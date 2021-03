Natalia Oreiro: Mi hijo es un niño feminista

La actriz reflexionó sobre la crianza ideológica de Merlín Atahualpa, de 9 años. Mi hijo es un niño feminista, definió Natalia Oreiro cuando le preguntaron sobre Merlín Atahualpa, de nueve años. La actriz contó cómo fue la crianza compartida, y a la par, junto a Ricardo Mollo, y de qué modo el niño se relaciona con el género.

“Es precioso eso, porque va a ser un hombre que no va a tener que deconstruirse. Mi hijo es un niño feminista”, afirmó en una entrevista con Catalina Dlugi.

Luego contó una anécdota de la infancia: “Cuando era chiquito y se golpeaba, no decía ‘Mamaaa!’, decía ‘Mamá papá!’ Mamá papá!’, como llamando a uno solo. Y yo empecé a trabajar a los seis meses del nacimiento de Ata”, evocó. “Hice Wakolda, fuimos los tres al Sur; después nos fuimos los tres a Colombia a filmar Lynch, y ahí estaba Ricardo a canguro de Ata trayéndolo al set para que le diera la teta. Eso cambió nuestra relación y para Ata es lo normal”. Sobre cómo Moyo la acompañó durante su gira en Rusia, Oreiro destacó: “Está bueno hablar de esto porque lo común debería ser que un compañero se haga cargo a la par. A mí me conmueve como hombre más allá de eso, pero luego, cuando nos convertimos en padres, fue un regalo maravilloso incluso para él, porque también le corresponde. Es un espacio compartido que nos permitirnos atravesarlo y en el caso de Ata, su imagen paternal y su imagen maternal es una misma: son sus padres”.