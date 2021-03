Crisis económica sin fin

De acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, el salario mínimo, ubicado en 1.871.501,12 bolívares, cerró esta semana en 0,8 décimas de dólar, en un país en el que un cartón de huevos de gallina puede costar más de cuatro dólares.

La compra de alimentos, la garantía de una vivienda y el poder pagar servicios básicos, luce cuesta arriba cuando se habla de cifras tan pequeñas para los salarios y precios tan altos para los productos.

El salario mínimo "está a punto de desaparecer", dijo a Sputnik uno de los trabajadores entrevistados en las calles del noreste de la ciudad.

"El salario mínimo ya casi no existe, porque ¿quién va a trabajar por un monto que no alcanza ni para pagar pasaje?; hay un nuevo salario mínimo informal que es de unos 20 dólares como mínimo", dijo a Sputnik Ricardo Ribas, trabajador de mantenimiento de 39 años.

Por su parte, Lino Martínez, de 48 años, quien trabaja como ayudante de carga y despacho para una empresa de alimentos, contó que por trabajar más de ocho horas diarias entre lunes y viernes, gana 3.000.000 de bolívares (1,5 dólares) mensuales, pero explicó que adicional a ese pago recibe de la misma compañía una caja de alimentos valorada en unos diez dólares.

"Lo que yo gano es insuficiente, pero al menos comemos en mi casa, porque ellos nos dan comida mensual y pescado, es la única forma de sobrevivir y yo siento que es muy injusto, pero no puedo hacer nada", dijo Martínez.

La mayoría de los empleadores, que desde hace más de un año comercian todos sus productos en dólares, establecen un salario en bolívares mensual para los trabajadores y optan por entregarles pagos extras, también mensuales, en dólares o alimentos.

Pero como no es un monto regulado ni existe un contrato, queda a discreción de la compañía el monto e incluso la decisión de pagar, y tampoco genera pasivos laborales.

Merling Flores, de 54 años, es docente del sector público desde hace dos décadas, y contó a Sputnik que gana al mes 2.500.000 bolívares (1,32 dólares).

"Yo tengo solo mi salario y los bonos que da el Gobierno, que algunas veces son de 20.000.000 [10 dólares], generalmente no me alcanza para nada, pero como soy sola, no tengo hijos, y tengo mi vivienda propia, ahí voy comprando de a poquito y pagando los servicios que aún son pagaderos, aunque los han aumentado", afirmó.