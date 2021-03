Causa golpe de estado

El MAS inició un proceso contra exautoridades del Gobierno de transición. El líder cocalero dimitió el domingo 10 de noviembre, una hora después del pronunciamiento del alto mando castrense.

Evo Morales, en un libro de sus memorias, publicado en Argentina, revela que decidió renunciar a la Presidencia el sábado 9 de noviembre, un día antes del pronunciamiento del Alto Mando de las Fuerzas Armadas (FFAA) que le sugirió dimitir. Además, tampoco menciona la palabra “golpe de Estado” dentro de ese escrito.

Los datos surgen en medio del debate que tiene lugar en el país, donde diversos líderes del oficialismo insisten en señalar que en 2019 hubo un “golpe de Estado”, considerando que fueron los jefes militares los que “sugirieron” al cocalero alejarse del cargo.

La renuncia de Morales se hizo oficial el domingo 10 de noviembre más o menos una hora después de que las FFAA hiciera su “sugerencia”. Sin embargo, en el libro 'Volveremos y seremos millones', publicado por la editorial Planeta en Argentina en agosto de 2020, el expresidente señala que tomó la decisión de renunciar un día antes, el sábado 9.

“Antes de renunciar, bien lo medité. Pensé en tirarme monte adentro, selva adentro para go­bernar” (…). Al día siguiente (el 10 de noviembre), la acción tan natural del movimiento campesino, de muchos sectores sociales, podría haber sido tomar el Palacio, la plaza Murillo. Y no sé si la gente civil de la derecha habría disparado, tal vez algunos sí, pero la Policía sí habría metido bala y el resultado habría sido una masacre”, cuenta en el texto según un resumen publicado por un matutino de La Paz el 30 de agosto de 2020.

“Yo evalué profundamente esto y no puedo ser responsable de una masacre. Informé a mis ministros, a mis compañeros, para evitar esa masacre, mejor renunciar, no por cobarde, sino por cuidar la vida. Repito: ni un muerto a bala durante el conflicto. Siempre hemos recomendado a la Policía cuidar las vidas, no disparar”, insiste Morales en el texto, de acuerdo al reporte de Brújula Digital.

“Entonces dormí con la conciencia tranquila (el sábado en la noche), la decisión de renunciar era un buen cálculo para evitar una masacre”, agrega en su libro, según la descripción del periódico paceño del 30 de agosto de 2020 y firmada por el comunicador, Rubén Atahuichi.

Esa descripción agrega: “Al día siguiente, 10 de noviembre, muy temprano se supo del informe preliminar de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones del 20 de octubre. La conclusión fue que hubo serias irregularidades en el proceso, que ponían en tela de juicios los resultados”.