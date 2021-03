Los primeros invitados de Juana Viale: figuras y viejos conocidos

La actriz recibirá a conductores de El Trece, periodistas, artistas y una estrella de América TV. Todos los detalles del regreso de La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand. Juana Viale ya tiene confirmados sus primeros invitados de 2021 en lo que será el estreno de La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand en

la pantalla de El Trece los próximos sábado 27 y domingo 28 de marzo, respectivamente.

La actriz que reemplaza en la conducción del legendario programa de televisión a su abuela, Mirtha Legrand, tendrá a dos figuras del canal en su mesa durante la noche.

Martín Bossi, Matías Martin, Darío Barassi -presentador de 100 argentinos dicen- y Diego Leuco -conductor de Telenoche- acompañarán a Juanita el sábado 27 de marzo a las 21.30 horas.

En la mesaza del domingo 28, la hija de Marcela Tinayre recibirá a una figura de América TV, a un importante periodista, una primera actriz y una estrella del mundo de la música. Jey Mammón, Nelson Castro, Soledad Silveyra y Ulises Bueno serán los comensales de la mesa que saldrá al aire desde las 13:30 horas.

Cómo será la apertura de La noche de Mirtha

La apertura musical del programa estará a cargo de Juana Viale y Martín Bossi con la dirección de Valeria Ambrosio, coreografía de Elizabeth de Chapeaurouge (quien realizó El joven Frankenstein, Swing time, Antes que

me olvide, Cabaret y Priscila), la música de Juan Blas Caballero y la dirección de cámaras por Pablo del Pozo.

StoryLab, la productora de Nacho Viale, redobla la apuesta para este año grabando en el estudio de “La Corte” donde antes tenía lugar Showmatch.

Juana Viale tendrá escenografía del doble de tamaño, 105 metros de pantalla y una reluciente cocina incorporada, en la que se encontrará la chef Jimena Monteverde.

En cuanto a los looks que causan furor, Juanita Viale seguirá vistiendo los diseños de Gino Bogani.

Cuándo vuelve Mirtha Legrand a la televisión

Se espera que este 2021, La Chiqui haga dos programas por mes, pero tanto ella como su producción indicaron que no volverá a trabajar hasta darse la segunda dosis de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19.

La legendaria conductora de 94 años de edad recibió la primera dosis de la inmunización contra el coronavirus el pasado 11 de marzo en el Centro Islámico de la Ciudad de Buenos Aires.

Los invitados de Andy Kusnetzoff en PH

En su quinta temporada que inició el pasado sábado 20 de marzo, PH, Podemos Hablar, en la pantalla de Telefe volverá a competir por el rating con el programa de Mirtha Legrand presentado por Juana Viale.

El ciclo de Andy Kusnetzoff, que también cuenta con una escenografía renovada, como así también nuevas secciones, recibirá el sábado 27 a Moria Casán, Leticia Siciliani, Soledad Fandiño, Jonás Gutiérrez y Rocío Quiroz.