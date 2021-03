Giannina Maradona y Daniel Osvaldo mantendrían un romance en secreto

Vecinos del ex Boca confirmaron que el auto de la hija de Claudia Villafañe concurrió en varias ocasiones a la casa que este compartía con Jimena Barón.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo son amigos desde hace años y ahora estarían teniendo un romance. Hace casi un mes, Teleshow publicó una nota con algunos indicios de esta relación amorosa: los vecinos de Banfield, donde vive el ex jugador del Taladro, decían que el auto de la hija del Diez solía estacionar en la cuadra y que más de una vez la vieron entrar y salir de la casa que Osvaldo compartía con su ex mujer, Jimena Barón. “Era mucho más simpática que Gianinna. Siempre saludaba”, comentaron en el barrio sobre la empresaria que se dedica a la indumentaria.

Este fin de semana, la hermana de Dalma Maradona fue a ver un show de Barrio Viejo, la banda musical que lidera Osvaldo. En su cuenta de Instagram, publicó unas imágenes desde el bar The Roxy donde se realizó el recital. Además, el cantante compartió dicho posteo de Gianinna desde sus redes sociales. Quizás no falte mucho para que aparezca una foto de ellos juntos y así se termine de confirmar el noviazgo. La periodista Vicky Braier, más conocida en las redes como Juariu, descubrió un dato interesante: la cuenta oficial de Barrio Viejo sigue a las cuentas de la hija de Claudia Villafañe, tanto la pública como la profesional.

Cabe recordar que Daniel Osvaldo tiene una vida sentimental muy intensa. El año pasado se reconcilió con Jimena Baron. Tras su cumpleaños, en plena cuarentena, la cantante se mudó con su hijo Morrison a la casa de Osvaldo para volver a intentar consolidar la pareja. De hecho, aquella era la tercera reconciliación desde que comenzó su relación en 2012. Nada de todo esto quedó a escondidas, porque tanto Jimena como Daniel en su momento publicaron en sus redes sociales fotos y videos juntos. Sin embargo, ya en septiembre, cuando los dos dejaron de compartir vivencias, los seguidores de Jimena preguntaron si entre ellos pasaba algo y ella contestó que no tenía nada que decir. Y al poco tiempo, inició una nueva relación con el Tucu López.

La historia entre Gianinna y Daniel arrancó a principios del 2015, cuando el jugador volvió a la Argentina para integrar el plantel de Boca. Después de vivir entre Italia e Inglaterra –todavía en pareja con Jimena Barón–, el

deportista se instaló en una casa en un exclusivo barrio privado de Tigre, donde ya residía Gianinna. Gracias a que Dalma tenía una buena amistad con Jimena, Gianinna también se hizo amiga de la actriz y entonces mujer del

futbolista. De hecho, más de una vez los Osvaldo-Barón fueron invitados al palco de los Maradona para alentar a Boca Juniors.