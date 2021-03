Humahuaca Se desarrolla el programa por el Centenario de la Escuela Normal

Programa de actos por los 100 años de la Escuela Normal “República de Bolivia” de Humahuaca, que dio inicio el pasado lunes con una conferencia de prensa en San Salvador de Jujuy.

El acto central del aniversario, se cumplirá el 7 de abril desde las 9.15 en el patio del establecimiento educacional, en su transcurso se entregarán la Declaración de Interés Municipal a las actividades por el Centenario y la Ley

27.536 de declaración como Monumento Histórico Nacional, impulsada por la senadora Silvia Giacoppo.

La ministra de Educación de la Provincia, Isolda Calsina, confirmó su presencia en la celebración de la comunidad educativa.

El 9 de abril concluirán las actividades celebratorias con un Recital poético musical.

Cronograma

Lunes 22 de Marzo. 2do. Programas de radio. Dedicado a Ex Alumnos y Ex Docentes de la Escuela. Prof a cargo Santos Llanes y Gustavo Flores (Area Tecnología).

Viernes 26 de Marzo - Día del Museo Escolar. Hs. 09:00: Muestra del Museo Escolar en el Patio central y Salón de Actos.

Lunes 29 de Marzo - Día de las Artes. Hs. 09:00: Exposición de muestras de artistas plásticos de la escuela y artistas invitados del medio local. Jornada de pintura en vivo, patio central con Artistas locales, Alumnos y ex Alumnos. Martes 30 de Marzo - Día de las ciencias naturales. Hs. 09:00: Exposición y venta de productos elaborados con plantaciones de la granja escolar y muestra de diversidad de plantas. Obsequio de plantines y/o semillas.

Lugar: patio central de la escuela (Área Ciencias Naturales) Miércoles 31 de Abril. Hs. 09:00. Área Matemática: Exposición de maquetas de la escuela, granja y/o elementos o móviles. Lugar: patio central y salón

de actos. Coordinador Prof. Rafael Sosa. Área Sociales. Hs. 19:00: Homenaje Post Morten a la ex directora Prof. Isabel Villena. Imposición de nombre de museo y archivo escolar. Lectura y firma de pergamino. Descubrimiento de placa. Velada Poético Musical – Noche de los talentos.

Lunes 5 de Abril-Hs. 19:30. Noche de las promociones (Comisión central). Encuentro de las promociones, en especial las que cumplen Bodas de Plata y Bodas de Oro. Homenaje a la comisión de honor. Presentación del libro de oro.

Día 6 DE Abril-Hs. 19:30. Misa en acción de gracias en el complejo juvenil Ntra. Sra. de la candelaria. Caminata de las velas entre la iglesia y escuela, acompañada por la Banda de Música Municipal. Hs. 21:00. Maping frente a la escuela por parte del municipio. Serenata al centenario de la Escuela Normal.

Día 7 de abril - Acto Central 1° Parte en el patio de la escuela. Hs. 09:00: Recepción de Autoridades, Invitados de Honor y Promociones. Hs. 09:15: Izamiento del Pabellón Nacional. Tañir de la campana del patio central. Traslado de Autoridades al Polideportivo de la Escuela, lugar donde se desarrollará el Acto Central. Ingreso de Banderas de Ceremonia.