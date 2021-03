El bestial dicho de Ivana Nadal sobre los niños que nacen enfermos

La conductora grabó un video donde cuestiona fuertemente el uso del barbijo, apunta contra los políticos, la prensa, y realiza una cuestionable exposición sobre las enfermedades y los niños.

Después de meses de mantenerse alejada de la creación de contenido polémico, Ivana Nadal volvió con todo. La conductora grabó un video donde se manifiesta tajantemente contra el uso del barbijo, apunta contra los

medios de comunicación y los políticos. Pero su nombre se convirtió en tendencia, además, al dejar repudiables comentarios sobre los niños que nacen con enfermedades.

A través de su cuenta de Instagram, bajo un posteo que tituló Despertar espiritual, Ivana Nadal generó polémica tras exponer su postura contra el uso del barbijo como protección contra la pandemia por coronavirus.

Basta de escuchar a los políticos, basta de escuchar a los medios de comunicación, basta de dejar entrar información que te aleja de la realidad...

¡basta!, dice la presentadora de televisión en una parte del video que tiene casi 21 minutos de duración.

Y siguió: La única realidad que existe es la que vos elegís vivir. ¿Existe el Covid? Sí, como 10 millones de enfermedades más. Si te están diciendo que el Covid afecta el sistema respiratorio, pero te ponen un barbijo, ¿qué pensas que están haciendo con el barbijo? ¿Cuál es la sensación que te da ponerte el barbijo? ¿No te ahogas? ¿No sentís como respiras en caliente, como el dióxido de carbono da vueltas dentro del barbijo? Y vos lo metes y lo sacas del cuerpo, es una locura. ¡Respiren aire puro! Conéctense con la naturaleza, mediten, ayuden a que su sistema inmunológico los proteja, somos seres perfectos, nuestro ser es perfecto.

¿Sabés por qué te enfermás? Porque no liberás emociones. Y me van a volver a atacar de todos lados y a decir que digo pelotudec*s ¿y sabés por qué? Porque voy por el camino correcto, porque desperté espiritualmente, sintetizó, y agregó que no lo decía de arrogante.

En un tramo del video se refirió a las enfermedades, y sostuvo que aparecen cuando no se tiene un despertar. Aunque el momento que causó mayor indignación en las redes fue cuando habló de los niños, ¡Ah! ¿Y los niños que nacen con enfermedades? Su alma eligió ese cuerpo

porque vienen a la Tierra a dar un mensaje, porque vienen a ayudar al entorno y a su familia. Tu alma elige la familia donde vos nacés. Nuestros padres son nuestra escuela y nuestro examen final, señaló.

Por último, cuestionó duramente el uso de la mascarilla: El barbijo no lo soporto, es parte de la bajada del sistema de encerrarnos, meternos miedo al ponernos un barbijo en la boca, ¡enfermarnos! Vos me vas a decir bueno, pero el barbijo protege a los viejos. Bolud*, ponetelo porque sino por tu culpa se va a morir mi abuela'. No, ese es tu ego. Mira si vos vas a ser responsable de la vida de otra persona. De la única persona que sos responsable en esta vida es de vos, ¡ni de tus hijos, eh!", manifestó.

¿Cómo nos vamos a encerrar y dejarnos de abrazar? Chicos, ¡no! Por favor despertemos, concluyó su extenso y cuestionable descargo.