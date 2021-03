Las primeras imágenes de Jeanine Áñez presa en Bolivia

La ex mandataria boliviana se encuentra en una celda para mujeres en un cuartel de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Paz. “Ella está firme y tranquila, no le tiembla nada, he estado hablando con ella y sabe que este es un proceso político y que en cualquier momento todo esto se va a caer”, declaró el líder indígena Rafael Quispe, que se trasladó hacia el lugar para verificar la situación de la detenida