Mirtha Legrand fue vacunada contra el coronavirus: "Paciencia que el turno llega"

La conductora anunció que, después de tanto esperar, finalmente recibió la primera dosis, y felicitó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Mirtha Legrand, finalmente, recibió la tan esperada primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. La legendaria conductora, de 94 años de edad, manifestó su emoción tras ser inoculada y felicitó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Hoy me aplicaron la vacuna contra el COVID-19, estoy muy agradecida por esta posibilidad. Paciencia que el turno llega, escribió Mirtha Legrand en su cuenta de Twitter. Y continuó: Felicito a @gcba por la atención en el Centro Islámico ¡Por favor anótense y vacúnense!, cerró la mítica conductora de Almorzando con Mirtha y La Noche de Mirtha Legrand (el Trece) que se encuentra recluida en su departamento desde el comienzo de la pandemia, en marzo de 2020.

Consultada por el periodista Pampito Perello Aciar, Mirtha dijo: En la Mezquita impecable hicieron unos boxes individuales. Una maravilla. Me

quedé luego una media hora, me saqué fotos con todos. Ningún privilegio!. Por fin Dios mío! Tanto esperarla! Una Emoción! cerró.

Mirtha Legrand esperó su turno para vacunarse contra el coronavirus En los primero días de marzo, Mirtha Legrand admitió en diálogo con Adrián Pallares haber realizado los pasos correspondientes para obtener la

asignación de una fecha y poder inmunizarse al fin contra el coronavirus. Sin hacer uso de ningún tipo de privilegios, la actriz señaló que se encontraba en plena espera.

“Estoy esperando que me avisen, estoy empadronada”, respondió en ese momento la emblemática actriz y presentadora de televisión argentina.