El campo advierte una “alarmante indefensión productiva” frente a los conflictos gremiales

La dirigencia del campo manifestó en las últimas horas su preocupación por los bloqueos a empresas a causa de conflictos gremiales. Estos hechos tuvieron lugar en la provincia de Buenos Aires y los representantes de los productores no solamente repudiaron los actos de vandalismo registrados; ahora también denuncian lo que califican de “alarmante indefensión productiva”, por lo que reclaman la intervención del Estado para resolver estos problemas.

Uno de los conflictos finalizó hoy a la madrugada, con el dictado de la conciliación obligatoria. Se trata de Lácteos Mayol, en el Partido de Cañuelas, donde durante casi 5 días representantes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) de General Rodríguez bloquearon los ingresos y salidas de la Planta, reclamando que la mitad de los 14 trabajadores sean recategorizados e incorporados como afiliados de su sindicato.

El otro conflicto todavía sigue sin solucionarse. En Pérez Millán, Partido de Ramallo, el dueño del Frigorífico ArreBeef, Hugo Borrel, anunció la semana pasada el cierre del mismo en medio de un conflicto gremial por elecciones internas. Todavía hay un bloqueo a la fuente de trabajo, mientras el sector privado continúa reclamando una solución a la grave situación por la que se atraviesa.

Leche derramada

En el conflicto de Cañuelas, como consecuencia del bloqueo los dueños de la planta láctea debieron tirar más de 5.000 litros de leche. Y en el caso de Pérez Millán, hubo que esperar varios días para retirar los animales que estaban en el frigorífico y la carne que se encontraba en las cámaras de frío.

A todo esto, el campo advirtió tiempo atrás sobre el aumento de los conflictos gremiales en el sector. En diciembre pasado un reclamo salarial de los aceiteros y recibidores de granos, paralizó las exportaciones del país. Y en enero último, por los efectos de la protesta de los transportistas autoconvocados, que reclamaban un incremento de la tarifa de flete, se generó un freno de la comercialización de granos en los puertos del sur de la provincia de Buenos Aires.

