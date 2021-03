Resultados preliminares

Eva Copa es la gran sorpresa de la jornada, quien al no contar con el apoyo del partido oficialista y ser expulsada, presentó su candidatura con la alianza Jallalla

El gobernante Movimiento Al Socialismo de Bolivia (MAS) sufrió este domingo derrotas en las elecciones locales de las principales ciudades del país, según resultados en boca de urna de dos canales privados de televisión.

Según datos no oficiales de los canales Unitel y Red Uno, el MAS, del presidente Luis Arce y su mentor Evo Morales (2006-2019), perdió en las ciudades de La Paz, su vecina El Alto, Cochabamba (centro) y Santa Cruz (este), las más apetecidas plazas políticas del país.

En La Paz venció Iván Arias, ministro de la ex presidenta Jeanine Áñez (2019-2020); en El Alto Eva Copa, ex presidenta del Senado y ahora disidente del MAS; en Cochabamba el ex capitán de Ejército Manfred Reyes Villa; y en Santa Cruz pelean el primer lugar los opositores Gary Áñez y Jhonny Fernández.

Eva Copa es la gran sorpresa de estas elecciones, quien al no contar con el apoyo del partido oficialista y ser expulsada, presentó su candidatura con la alianza Jallalla y durante toda la campaña fue la favorita para ser la alcaldesa de la segunda ciudad más poblada de Bolivia y considerada por mucho tiempo un bastión político del MAS.

La elección de alcaldes de las ciudades se define en primera vuelta por simple mayoría de votos.

En ciudades con menor peso político, el partido de gobierno sólo aseguró Sucre (sureste), capital del departamento de Chuquisaca, y el resultado era incierto en otras cuatro, por el escaso margen de diferencia entre el primero y el segundo.

Unitel precisó que su nivel de confianza era del 95%.

Respecto a la elección de gobernadores de los departamentos, el MAS sólo aseguró Cochabamba y perdió Santa Cruz.

Los resultados a boca de urna del canal Unitel perfilan un balotaje en el resto de los departamentos: La Paz, Oruro (oeste), Potosí (suroeste), Tarija (sur), Chuquisaca (sureste), Beni (noreste) y Pando (norte).

Evo Morales dijo que sin embargo que los recuentos de su propio partido son muy distintos y que los que maneja el MAS “son una gran alegría”.

“Sólo la derecha nos ganó en Santa Cruz”, afirmó el ex gobernante en una conferencia de prensa y aseguró que su partido, se asegura la victoria en cinco gobernaciones, entre ellas La Paz, Oruro, Potosí y Pando.