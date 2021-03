La furia de la diva Mirtha Legrand porque aún no recibió la vacuna

La diva expresó su profundo enojo ya que a la fecha no le asignaron un turno para inmunizarse contra el coronavirus.

Mirtha Legrand se mostró enfurecida porque aún no recibió la vacuna contra la Covid-19. Según informaron en Intrusos (América TV), la conductora de los históricos almuerzos se anotó en el registro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para inocularse el pasado 23 de febrero. Al momento, la abuela de Juana Viale, con 94 años de edad, no tuvo noticias sobre qué día puede acercarse a un centro hospitalario para adquirir los anticuerpos.

En diálogo con Adrián Pallares, vía WhatsApp, La Chiqui admitió haber realizado los pasos correspondientes para obtener la asignación de una fecha y poder inmunizarse al fin contra el coronavirus. Sin hacer uso de ningún tipo

de privilegios, la actriz señaló que se encuentra en plena espera. “¿Cuándo se vacuna finalmente?”, preguntó el flamante conductor programa de espectáculos. “Estoy esperando que me avisen, ”, respondió la madre de Marcela Tinayre. En ese sentido, el periodista le comentó a la presentadora que su suegra, una mujer de 90 años de edad, ya recibió los anticuerpos en cuestión y que no presentó ningún efecto secundario.

“Hay que tener un poco de paciencia”, manifestó Pallares en el intercambio de chats. “Sí, pero ya debería estar vacunada”, apuntó la diva. Y luego añadió: “Estoy empadronada como Rosa María Martínez, quizás me desconocen”. En esa circunstancia, el compañero de Rodrigo Lussich expresó: “Que le den fecha ya, que no jodan...”. Acto seguido, la viuda del cineasta Daniel Tinayre lanzó una criteriosa conclusión.

“Tiene razón, con la salud no se juega”, sentenció la actriz que, por su edad, se encuentra dentro del grupo de las personas de riesgo.