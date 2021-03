Tremendas revelaciones Bomba: Lucia Galán habló del supuesto embarazo y aborto de Diego Maradona

La cantante reaccionó de manera categórica en LAM cuando fue indagada al respecto.

Lucía Galán habló por primera vez sobre el supuesto embarazo y aborto que tuvo de Diego Maradona entre 1983 y 1984 cuando fueron pareja, y sin ser clara al respecto, mostró una fuerte reacción y dejó categóricas declaraciones.

“Si fuera verdad o mentira, eso forma parte de mi vida y jamás hablaría de eso en un programa de televisión”, sentenció la cantante de Pimpinela en diálogo con Ángel de Brito para Los Ángeles de la Mañana (El Trece).

La pregunta del conductor de LAM fue a raíz de los dichos de Luis Ventura sobre un rumor que en la farándula circula desde hace años: que Lucía Galán iba a ser la madre del primer hijo de Diego Armando Maradona.

“Hay situaciones de las que no quiero dar un indicio de nada. Por respeto a mi misma y por respeto a él. Es un tema del que no quiero hablar en ningún medio”, enfatizó la artista ante las preguntas del periodista.

Lucía Galán aclaró que nunca tuvieron junto con el Diez en mente casarse y tener hijos. “Cuando terminamos de grabar ya no estábamos juntos y él me dijo que estaba con Cristiana Sinagra. Nunca tuvimos un proyecto de nada”, declaró la hermana de Joaquín Galán.

“No quiero sumarme a los que van a los programas a hablar de sus experiencias y sentimientos”, expresó la intérprete ante la insistencia de Ángel de Brito, asegurando que no quiere herir a nadie con sus declaraciones.

“Es tan personal y tan privado mío que no me parece que haya que contarlo o decirlo. No quiero forzar respuestas absurdas porque no formo parte de esta historia”, sostuvo Galán, aclarando igualmente que su amor con Diego

Maradona “no fue un amor más”. Con respecto a la salud del astro, Lucía opinó: “Creo que tenía miedo de

quedarse solo con él mismo, de realizar su vida. Siempre estuvo rodeado de bufones para que le digan todo que sí y reafirmen esa parte del ego de él que lo destruyó. Porque después era una persona muy sensible e inteligente”.

“Creo que no pudo reencontrarse con él mismo. Una parte de él que no pudo trabajar y elaborar”, consignó la integrante de Pimpinela, asegurando que el entorno del ídolo, por ese entonces, era sano.

“Nunca vi una situación de adicción. Si tenía, no me di cuenta”, explicó la cantante de 59 años de edad.

“No tuve duda de sus sentimientos”, expresó la artista al ser indagada sobre un rumor que decía que ella no sabía si Diego la amo, dando a entender así que sabe efectivamente el amor que Maradona tuvo por ella.

Galán se refirió a las charlas que quedaron pendientes con Diego, y contó cuándo fue la última vez que lo vio en persona. “Esas charlas que quedaron, quedaron. Cosas de los dos y situaciones que no vienen al caso, pero que sí se resolvieron. Uno a través del tiempo quiere seguir hablando de cosas que siempre hablábamos”, reveló Lucía, y añadió: “La última vez que lo vi fue en 2011, que me enteré de la anécdota increíble de cómo conoció a Rocío Oliva. Un técnico nuestro le dejó la habitación del hotel”.