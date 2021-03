Dalma Maradona disparó contra Jazmín Garbini, el último amor de Diego

La hija del Diez criticó a la diseñadora de sillones, tras que ésta confesara en LAM que el ídolo estaba enamorado de ella en el último tiempo.

Dalma Maradona salió con los tapones de punta y repudió enfáticamente a Jazmín Garbini, la empresaria que el pasado lunes contó en Los Ángeles de la Mañana (El Trece) que Diego Maradona, en sus últimos días, estuvo

enamorado de ella.

A través de una publicación en Twitter, la hija del astro del fútbol expresó su desprecio hacia los dichos de la dueña de la firma Jazmeendeco. “Asco cartonear con una persona que ya no está para vender sillones”, escribió

inicialmente. Y luego remató: “Vaya a su casa con su familia y no repita las boludeces que "alguien le dijo que mi papá dijo" ¿La gente no tiene vergüenza nunca?”.

Al parecer, la red social del pajarito es uno de los canales de comunicación predilectos por la actriz para hacer sus descargos. En ese sentido, el mismo día en que le dedicó unas palabras a Jazmín, también decidió manifestar su

reclamo por el accionar del médico Leopoldo Luque y de los especialistas en salud mental , Carlos Díaz y Agustina Cosachov.

En efecto, la hija de Claudia Villafañe señaló en un tuit: “¿Cuánto falta para que Luque vaya preso? ¿Y los inservibles de la psiquiatra y el psicólogo? ¿Y la enfermera? ¿Qué espera la Justicia?.

¿Quién fue Jazmín Garbini en la vida de Diego Maradona?

La polémica se inició tras el informe que elaboró Infobae, en el cual se describe cómo transitó El Diego los meses previos a su fallecimiento. Ocurre que en dicha compilación aparece el testimonio de Verónica Ojeda, expareja

del deportista. “Él quería ser feliz y quería conocer a una chica. Estábamos tratando de buscar la manera para que él esté bien y la invite a salir a esa chica”.

En ese contexto, Cinthia Fernández reveló en el programa conducido por Ángel de Brito quién era esa mujer que supuestamente conquistó al ícono mundial . De ese modo, aparece en acción Jazmín Garbini, toda vez que se

prestó a dar una entrevista para el ciclo de El Trece y dio detalles de cómo se conocieron con El Diez.

“Me mandó un ramos de rosas enorme en agradecimiento a lo que le habíamos enviado. Insistió para que vaya de vuelta”, comentó la empresaria.Y luego concluyó: “Mi pareja se reía, se asombraba. Me decía `te levantaste a Maradona”.