Pandemia Santa Catalina: Suspenden las clases por casos de Covid-19

La medida fue dispuesta por el COE municipal y tendrá una vigencia de siete días de modo preventivo a contar desde este lunes 1 de marzo.

Por el registro de casos de coronavirus en las últimas horas, los docentes de Santa Catalina, el COE de Santa Catalina decidió suspender de manera preventiva las clases presenciales en todos los establecimientos educativos

del pueblo. A ello se suman también las clases virtuales.

La medida tendrá una duración de siete días y busca frenar los contagios que se produjeron días atrás y que afectaron en su gran mayoría a los docentes.

La reunión convocada anoche en las últimas horas de la cual formaron parte la vocal de la comisión municipal, Teresa López, el presidente de la comunidad Aborigen, Serafín Farfán, representantes de Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia, de la seccional N° 18, y personal del Centro de Atención Primaria (CAPS), dio como resultado la toma de esta decisión.

Cabe aclarar que el resto de las actividades y los servicios funcionarán de manera normal en todo el pueblo de Santa Catalina. Ante el primer caso o síntoma que presente algún empleado deberá ser aislado de inmediato.

Un albergue sin techo

En Santa Catalina ocurre una situación alarmante que precisa una solución urgente porque hay chicos que viven lejos de la escuela del pueblo y no pueden asistir a la misma debido a que el albergue que requieren para quedarse a dormir no tiene techo desde el año 2019 cuando un temporal lo destrozó. Desde ahí que solicitan que lo arreglen.

En ese sentido, Ely Funes, directora de la escuela Santa Catalina sostuvo que “es una escuela albergue, pero lamentablemente ya no estamos cumpliendo dicha función porque hace dos años a la escuela se le volaron las chapas del techo y desde ahí que estamos con este problema”.

“No tenemos ninguna respuesta para solucionar esta situación. Por suerte, la mayoría que va a la escuela vive cerca, pero hay chicos que no pueden estudiar porque viven más lejos, y no pueden asistir ya que necesitan el

albergue para quedarse a dormir y pasar la noche”, comentó.

Explicó que en el 2019 hubo un temporal en Santa Catalina y se voló el techo, “el año pasado, estuvieron cerradas las escuelas y no se hicieron los arreglos correspondientes. Este año en enero me dijeron que iban a empezar las

obras, pero hasta el día de hoy no se concretó”, añadió.

En el 2019 eran 12 los niños que se quedaban a dormir allí, algunos lo hacen por situaciones familiares y otros por la distancia.