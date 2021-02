Alberto le pidió la renuncia a Ginés por la vacunación VIP

Verbitsky reveló que se había vacunado en el Ministerio de Salud por su amistad con Gines. Navarró echó al periodista de El Destape.

Alberto Fernández le pidió la renuncia a Ginés González García luego de que se filtrara la instrumentación de una vacunación VIP en las oficinas de Ministerio de Salud.

El periodista Horacio Verbitsky reveló este viernes en El Destape Radio que él mismo consiguió que lo vacunaran por su amistad con Ginés.

"Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco de mucho antes que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas", contó Verbitsky en su columna del Destape radio.

"El Hospital Posadas está en Palomar, creo que es partido de Morón, pero el barrio es Palomar y está ahí nomás de la villa Carlos Gardel. Y cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés, que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna", dijo Verbitsky.

El periodista reveló además que José Antonio Aranda, uno de los principales accionistas de Clarín, también había conseguido turno para vacunarse en el ministerio pero prefirió esperar que llegara la vacuna de Oxford en vez de aplicarse la rusa. Aranda desmintió esa información en Clarín y dijo que esperará su turno en la Ciudad como cualquier ciudadano.

"Me imaginaba la posibilidad de un encuentro en el vacunatorio con José Antonio Aranda y me causaba mucha gracia. Te demuestra que la vacuna, y el virus sobre todo, no le hacen asco a nada. Le da lo mismo un subversivo como yo, que un conchudo como él. No nos cruzamos pero hubiera sido gracioso", declaró.

El director de El Destape, Roberto Navarro, echó a Verbitsy de la radio luego del escándalo. En tanto que el Cels, manejado por el ex Página 12, publicó un repudio en Twitter sobre las revelaciones de su director pero no le pidió la renuncia.

Clarín reveló que la vacunación "VIP" también alcanzó a otras figuras del oficialismo, como el canciller Felipe Solá y los legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés. Valdés confirmó en Radio con Vos que se dio la vacuna antes de viajar a México para acompañar a Alberto en una visita oficial. Tanto Taiana como Valdés no formarían parte de la comitiva luego de este episodio. Solá se vacunó en el Hospital Posadas.

También Hugo Moyano su esposa y su hijo menor habrían recibido la vacuna, según anticipó La Nación.

