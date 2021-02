"Fue el único proyecto peronista pro mercado, se hizo cargo de los problemas que el país había acumulado, en parte, por culpa del peronismo", analiza el sociólogo Marcos Novaro.

"Menem fue un semi estadista en el mejor de los casos, se quedó en la mitad del camino. Hizo todo a medias", asegura Marcos Novaro. El sociólogo, historiador y doctor en Filosofía rescata la idea del ex presidente de reformar la Constitución por consenso, pero cree que después de su salida del poder el peronismo hizo todo lo posible por olvidarlo.

"Menem fue el menos malo de los presidentes peronistas. Fue el que se hizo cargo de los problemas que el país había acumulado, en parte, por culpa del peronismo. Es una excepción en la historia del peronismo y un problema en la historia del peronismo que el peronismo se cuenta a sí mismo", señala.

-¿Menem último proyecto de un peronismo pro mercado?

-Fue el único proyecto peronista pro mercado. Hay que ver si va a haber otro, porque el peronismo hace 20 años que intenta olvidarlo. Tal vez ahora lo logre. Menem siempre dijo que estaba tratando de repetir lo que hizo Perón en el '52. Pero Perón dejó en pie todo el edificio de instituciones económicas que había creado.

Menem intentó hacer algo que Perón había esbozado: no solo un ajuste sino reformas para volver atrás lo que se habían hecho en los años '40 y que habían sido responsables de buena parte de las desventuras de que padeció la Argentina. Esa fue una forma sutil de Menem para criticar algunas cuestiones del peronismo. Luego el peronismo mayoritariamente reflotó los vicios de ese peronismo original e incluso lo agravó.

¿Qué se recuerda de los'90? Absolutamente nada, tal vez este sea su entierro y funeral definitivo, una exequia definitiva. Alberto muestra una simpatía que sepulta todo de manera indiferenciada. No hay nada que aprender, nada que en pensar, es un mecanismo que lo neutraliza.

-¿Cree que el menemismo puede volver? ¿Con quién?

-Hoy es aún más grave que en la época de Cristina hay una intención de no discutir absolutamente nada de lo que fue el menemismo. En la época de Cristina algunos nostálgicos añoraban a Menem, pero después del fracaso de Macri parece un caso cerrado. Es el gran éxito de Alberto, volver a todos inconscientes de a dónde a vamos. Hasta Schiaretti está callado.

-¿Cuál fue su legado en términos políticos?

-Su legado es malo, le quitó validez a las cosas que quiso hacer. Pero la idea del acuerdo institucional fue valiosa. Por ejemplo, una reforma constitucional por acuerdo era muy diferente a la de 1949. Pero nada de lo que hizo duró. En parte la reforma está devaluada porque quedó la idea de que el Pacto de Olivos era solo para garantizar su reelección.

Nada de lo que prometió la constitución de 1994 quedó en marcha: no funciona el Consejo de la Magistratura, no hay Jefe de Gabinete, ni tampoco se reparte como corresponde la coparticipación. En lo económico lo mismo. Menem fue un semi estadista en el mejor de los casos, se quedó en la mitad del camino. Hizo todo a medias.

Menem removió el gran trauma argentino de antinorteamercanismo, rompió con eso. Duró muy poco, ahora pasa un submarino y queremos hacer la guerra, parecemos pelotudos.

-¿Cuánto del menemismo fue revertido por el kirchnerismo?

-El kirchnerismo es una contrarreforma. Néstor Kirchner fue muy oportunista para hacer lo que mandaba el tablero. Fue tan ridículo que decir que Menem abrazó una convicción como decir que lo hizo el kirchnerismo. Cristina y Néstor hicieron la reforma contraneoliberal porque era lo que les marcaba el tablero. Pasaron al olvido Menem de un modo muy penoso. Pero fue peor lo del resto del peronismo: fue ingrato con Menem de los tiempos que les hizo pasar, pero además fueron muy poco dignos en defender su propio rol. Hubo 10 años sin inflación en Argentina, ¿por qué ningún peronista tiene la dignidad de decirlo?

El kirchnerismo es una contrarreforma del neoliberalismo de Menem, porque era lo que marcaba el tablero. Lo pasaron al olvido de un modo muy penoso. Pero fue peor el resto del peronismo: fueron ingratos con los tiempos que les hizo pasar. Hubo 10 años sin inflación en Argentina, ¿por qué ningún peronista tiene la dignidad de decirlo?

-¿Macri fue un continuador de Menem?

-Macri tuvo ideas similares inicialmente. Él iba a llegar a presidente de la mano de un sector del PJ que era el que reivindicaba los '90. Pero se vio que ese peronismo era cada vez más chiquito y cambió de estrategia y construyó su propio partido. Fue la construcción del PRO como "Second best". También fue fruto de una especie de frustración con el peronismo que fue mal barajada. Macri nunca entendió lo que tenía que hacer con el PJ: construir aliados duraderos con el peronismo. Fue con Massa que era un oportunista y lo cagó. Macri falló en no volver a su idea original de construir a un aliado peronista de un programa de reformas. No es un continuador porque no tuvo una estrategia de reformas. Hizo lo que podía con lo que tenía, y fue muy poco.

Menem no solo fue un reformista, sino que supo cómo construir una coalición. Macri no fue un reformista, fue un administrador. Y es el que da continuidad a la experiencia de gobiernos débiles, con coaliciones flojas y dispersas.

-¿El peronismo históricamente fue más parecido a Menem o al kirchnerismo?

Cristina y Néstor Kirchner son más parecidos a Perón: hicieron una devaluación, ajuste, etc. Eso es ser conservador. Nestor es mucho más responsable de la Argentina que Cristina. Nestor destruyó instituciones económicas que había costado mucho construir. El superávit fiscal, el tipo de cambio libre. Las regulaciones de precios, son todas medidas de Néstor.

Néstor es un contrarreformista, hizo todo lo posible por destruir el legado que recibió de Menem y de Duhalde. Es la idea de una restauración. Es como ellos lo entienden.