"El Gobierno no quería reconocer el problema" dijo el alcalde de Iquique

Como una manera para contrarrestar esta situación, se planeó la aplicación de refuerzos técnicos, labores del Ejército y de las Policías para agilizar una solución inmediata que supliera las necesidades requeridas en toda la región que se encuentra en las mismas condiciones.

Hoy, el Gobierno dio a conocer la efectiva expulsión de 138 migrantes ilegales quienes fueron trasladados de manera administrativa en un vuelo desde Iquique hasta Venezuela y Colombia para depurar el atochamiento y flujo de personas en un contexto de pandemia producida por la Covid-19.

En conversación con Expreso Bío Bío el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, acusó al Gobierno de una evidente desconexión comunicativa con la comuna y advirtió que no quería soluciones desde la capital, sino que de manera transversal y a nivel nacional.

“Ya es una dinámica que se viene dando hace tiempo con varios presidentes y Gobiernos. Es una desconexión con el territorio, no se dan cuenta que los alcaldes podemos contarle lo que sucede en el territorio”, aseguró el edil de Iquique.

Plan Colchane

Así, Soria explicó que si bien la situación trata un tema delicado, como alcalde tuvo que solicitar un recurso de protección ante una llegada masiva de migrantes. “¿Por qué fue el reclamo? Yo lo evidencié en el mes de septiembre al subsecretario del Interior de que algo extraño estaba pasando. Pero las autoridades llegaron recién cuando Iquique colapsó”, validó.

“El Gobierno no quería reconocer este problema (…) necesitamos a las autoridades a nivel nacional, no desde Santiago. No es un problema de Tarapacá, es nacional y de Latinoamérica”, sentenció Soria.

Audiencia con autoridades del Gobierno

“Se logró que el presidente de la República de una opinión”, recalcó el alcalde de Iquique ya aseguró que la crisis se dio a conocer meses atrás pero no habían tenido respuestas.

También alertó que la afluencia de personas es la ciudad significó una perturbación en los cambios del plan Paso a Paso debido a la covid-19 en la ciudad, que actualmente se encuentra en Fase 1.

“Fueron varios meses donde nadie supo qué personas entraron. Habían entrado más de 140 mil venezolanos, hoy solo han entrado 20 mil”, agregó. A pesar de esto, el alcalde afirma que los ciudadanos que entran a Chile serán un aporte, pero su molestia se presenta cuando no se sabe la identidad de las personas que ingresan.

Por otra parte, calificó al plan de refuerzo de frontera como, “es solo dar una imagen que hay presencia. (Mostrar) que no está votada la frontera (…) Soy optimista en que se hicieron presente los ministros (…) tengo que tener buena fe y esperemos que sea la solución. Esperemos que no sea una visita más. Quiero creerle al ministro del Interior que va a sacar esto adelante”, finalizó.