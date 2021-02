De las tablas a la política

La panelista anunció en LAM su postulación para ocupar una banca como legisladora de provincial. Enterate cuál es su principal interés.

Cinthia Fernández anunció que lanzará su candidatura como diputada provincial para las próximas elecciones legislativas, de la mano del partido Unite por la familia y la vida. Según manifestó la panelista de Los Ángeles a la Mañana (LAM, El Trece), su motivación principal para incursionar en la política es la modificación de la ley de adopción vigente.

Con mucha sorpresa, Mariana Brey, la angelita que reemplaza a Ángel de Brito en la conducción del ciclo, le consultó a la panelista si eventualmente dejaría programa y cómo fue que se gestó esta nueva faceta en su vida.

“La propuesta fue hace 5 meses, del mismo partido que Amalia (Granata)”, recordó la ex participante del Cantando (El Trece).Y luego agregó: “Yo entiendo que no tengo una formación política, pero también hay mucha gente que no tiene esa formación y está ahí por ser familiar de”.

En ese orden de ideas, la influencer citó el caso del piloto automovilístico devenido en legislador. “(Marcos) Di Palma fue diputado. No tiene título secundario. Lo compró y lo dijo en la televisión. Y no fueron tan duros”, apuntó la mamá de Charis, Bella e Isabella.

“Siempre son más duros con las mujeres. A Amalia la mataron y mira hoy. Ella no tenía formación alguna”, enfatizó la artista mientras señaló que Granata hizo su aporte político desde el sentido común. Vale aclarar que en su momento, la actual diputada de Somos vida negó rotundamente el ofrecimiento político a Cinthia Fernández.

Además, la bailarina contó que desde Unite le dieron muchas libertades, como por ejemplo permitirle continuar con su trabajo en la televisión, más allá de su rol como potencial funcionaria pública. Por otro lado, vale recordar que el espacio que la convoca está expresamente en contra de la ley que respalda la interrupción legal del embarazo.

“Estoy a favor de la ley del aborto y estoy en el partido en donde, justamente es lo contrario”, afirmó la periodista. Y añadió: “tengo libre expresión y nadie me va a prohibir decir lo que siento y de qué lado tomé partido”.

En el intercambio con sus colegas, la angelita hizo hincapié en el tema que más la convoca para meterse en este ambiente. “Yo me quiero abocar a las cuestiones de familia. Más que nada el tema de la ley de adopción”, declaró. Finalmente, Cinthia Fernández contó que le gustaría estudiar ciencias políticas y que “hoy no se ve preparada para debatir”.

Cuando Cinthia Fernández confirmó su candidatura para ocupar el cargo de diputada provincial, varios temas salieron a la luz. En ese contexto, la modelo se expresó “desde el sentido común” sobre la inseguridad y el abordaje que hace la justicia sobre las cuestiones de minoridad. Pero Maite Peñoñori, no coincidió con la visión de su compañera y los comentarios picantes no tardaron en llegar.