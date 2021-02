Torneo Regional. No se autoriza la presencia de Publico en los estadios

Buenos Aires, 05 de febrero de 2021.

Señor

Presidente de la

LIGA JUJEÑA DE FUTBOL

De mi consideración

Por medio de la presente me dirijo a usted con el objeto de acusar recibo de su atenta solicitando autorización para que ingresen espectadores en los partidos que sus afiliados actúan de local en el Torneo Regional Federal Amateur 2021, atento al protocolo adjunto de la Secretaria de Deportes y Recreación.-

Sobre el particular, llevo a su conocimiento que tienen plena vigencia las disposiciones del Ministerio de Turismo y Deportes conjuntamente con el Ministerio de Salud de la Nación y la AFA, las que contemplan la suspensión preventiva y hasta nuevo aviso la concurrencia de público de cualquier parcialidad en todos los eventos a desarrollarse en todo el territorio nacional, como consecuencia del COVID 19.-

Por lo expuesto, le informo que el Consejo Federal no autoriza lo solicitado en su atenta de fecha 04 del actual.-

Sin otro motivo, me despido cordialmente.-

Javier Treuque

Secretario General

Consejo Federal de Futbol