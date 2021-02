"Patoterismo y gorilaje": acalorado cruce entre Grabois e Insaurralde

El altercado comenzó cuando el dirigente social, en su cuenta de Twitter, denunció: "El intendente Nicolás Mantegazza impidió el ingreso de 21 trabajadores a la planta de reciclado de San Vicente. Frente al reclamo, no se le ocurrió mejor idea que perpetrar la primera represión del año con 5 detenidos y varios heridos de bala".

Minutos después, Insaurralde, contestó: "Nos costó mucho trabajo recuperar un municipio desbastado (sic) como San Vicente que Nicolás está haciendo un esfuerzo enorme para ponerlo de pie, nada se soluciona con patoterismo y viejas prácticas trasladando gente desde Caba con humildad y diálogo así se fortalecen las democracias".

Grabois no dejó pasar el comentario y respondió: "Martin, yo entiendo que tengas que defender a la corporación de intendentes pero no nos engañemos, la orden la dio Mantegazza y fue él quien echó a 21 compañeros/as de la planta. Tus argumentos son idénticos al gorilaje. Nosotros peleamos por los de abajo, contra cualquier que los ataque".

Insaurralde continuó: "Atentó por la represión Juan los intendentes no manejan ni tiene fuerza represivas trabajemos juntos para poner la argentina de pie".

Entonces, Grabois planteó: "Si Mantegazza no fue, ¿Quién fue? Si recuperamos el gobierno para que aumente la desigualdad y la pobreza, el pan y la carne, los abusos del poder económico, la persecución y los atropellos contra los humildes... No sé cómo vamos a poner a la Argentina de Pie".

Por otra parte, el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, en su cuenta de Twitter aseguró que su "compromiso es con las vecinas y vecinos de San Vicente, para mejorar la calidad de vida con justicia social. No voy a permitir ninguna forma de vandalismo y extorsión de personas ajenas a nuestro distrito".

"No nos van a explicar cómo gobernarlos que hacen negocios con la pobreza en nombre de la militancia social y movilizan con micros de la Ciudad de Bs. As. Juan Grabois, la gestión exige sensibilidad, esfuerzo y responsabilidad. El que no lo entiende trabaja en contra de la gente".