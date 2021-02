“Tuvimos mala racha con las lesiones”, consideró el mediocampista Cesar Ruiz

Las lesiones fueron una constante en el equipo de Atlético Cuyaya, perdió jugadores importantes para el armado y el corto periodo en el que se desarrolló el Torneo Regional Amateur impido que muchos de ellos puedan tener tiempo de recuperación.

Ante esta situación negativa, el capitán y referente “Bandeño” se refirió “La verdad que el resultado es negativo porque la idea de nosotros era clasificar a la próxima fase y no pudimos”.

“Lamentablemente no se pudo, pero quiero rescatar la entrega de los muchachos, porque hasta el último minuto siempre lo fuimos a buscarlo y no se nos dio”, dijo el talentoso jugador. Además, se refirió al karma que tuvieron que transitar durante todo el certamen “La verdad que tuvimos mala racha con las lesiones no es excusa, pero te termina pasando factura, sobre todo ante esta clase de equipos”. Vale mencionar que el equipo “Bandeño” sufrió la lesión de Juan José Arraya apenas empezó el campeonato, luego perdió a Cristian Sanabria, a Pablo Tastaca, al “Morro” Carabajal, tampoco pudo contar en plenitud con Gustavo Balvorin y hasta del propio Cesar Ruiz.

“La verdad que en lo personal me sentí bien, pero es un trabajo en grupo y las lesiones fueron seguidas. Solamente queda rescatar lo que pusimos en cada partido”, destacó el capitán de Cuyaya. “Este grupo jamás bajó los brazos a pesar de los malos partidos, pero ya está, ahora tenemos que pensar en la próxima fecha para terminar de la mejor manera el torneo”, dijo el volante creativo.

“Ojalá podamos regalarle un triunfo en la última fecha a nuestra gente, también a nosotros mismos y por supuesto a nuestros familiares que siempre nos están apoyando”, finalizó Cesar Ruiz.

Por otro lado, desde la institución “Bandeña” anunciaron que empezaron las pruebas de jugadores para la categoría 2001, 2002 y 2003. Los interesados de formar parte del Club Atlético Cuyaya, deberán acercarse a las pruebas de lunes a viernes de 14:30 a 16 horas.

El lugar es la cancha Silvestre “Negro” Arquiza, la misma estará supervisada por el Entrenador y Director Técnico ATFA (Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino), Benjamín Tejerina.

Tal como lo marca la historia, Cuyaya es una institución formadora por eso se encuentra en plena captación de nuevos valores para el club que pronto estará participando nuevamente de un campeonato de la Liga Jujeña de Fútbol.

Muchos jugadores surgieron de la cantera “Bandeña” y a eso seguirá apostando la institución del populoso barrio Cuyaya. Nutrir la primera de jugadores surgidos de las divisiones inferiores.