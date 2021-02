La pandemia recrudece en Brasil

Las escenas de gente desesperada tratando de conseguir tubos de oxígeno para sus parientes moribundos por el Covid en la ciudad de Manaos fueron las últimas pinceladas del cuadro. Que la ayuda haya llegado de la Venezuela chavista, fue la firma de la pintura. El manejo de la pandemia por parte del presidente brasileño Jair Bolsonaro ya es tan desastrosa que hasta sus más fieles seguidores comienzan a pensar que lo que ellos apoyaron con tanto ahínco es lo que también los puede llevar a la muerte. Y desde el último fin de semana, el fantasma del impeachment, el juicio político contra Bolsonaro, volvió a rondar los pasillos del poder en Brasilia como antes sucedió con Lula o con Dilma Rousseff.

Desde diciembre, el índice de aprobación de Bolsonaro cayó entre 6 y 11 puntos, dependiendo de la encuesta, hasta poco más del 30%. Su índice de rechazo subió ocho puntos, hasta el 40%. La respuesta de Brasilia a la segunda ola mortal de la pandemia, que ya se llevó 222.000 vidas, más que en cualquier otro país excepto Estados Unidos, no es lo única que está provocando esta decepción, sino también el fin de las generosas ayudas de emergencia que desaparecieron el 31 de diciembre. Pero no le será nada fácil a los caceroleros y opinólogos de Twitter sacarse al presidente de extrema derecha de encima tan fácil como ocurrió con dos de los últimos cinco presidentes. Bolsonaro aún conserva una minoría estratégica de votos en el Congreso y el 53% de los encuestados la semana pasada dijo que ya habían sido suficientes impeachments.

Bolsonaro prometió solemnemente, como si fuera un juramento hipocrático, no vacunarse. Hay rumores en San Pablo de que adquirió inmunidad gracias al tratamiento que tuvo cuando contrajo Covid y por eso cree que no necesita vacunas. Pero tuvo que cambiar de tono cuando se realizaron caravanas de manifestantes en su contra en cien ciudades del país. “Europa y algunos países de Sudamérica no tienen vacunas. Y sabemos que la demanda es alta. Hemos firmado acuerdos, contratos, desde el pasado mes de septiembre, con varias empresas, y las vacunas están empezando a llegar”, aseguró. “Van a llegar y van a vacunar a toda la población en poco tiempo”.

En realidad, depende básicamente de una vacuna china, desarrollada por Sinovac Biotech, mientras espera otro envío de ingrediente activo desde China, necesario para producir internamente la vacuna de AstraZeneca. Hasta ahora, el país recibió 2 millones de vacunas de AstraZeneca listas para usar. Una cifra muy reducida para los 211 millones de habitantes. Todo esto necesitaba un cambio radical de discurso. Los estragos de la pandemia que él describió como “una gripezinha” y una amenaza sólo para los “mariquitas” se convierta ahora en una amenaza “mal manejada por líderes locales” imprudentes. Dejó de promocionar a la peligrosa cloroquina como el remedio para la enfermedad. Y China es ahora el “amigo” que le tiene que dar las dosis que antes había rechazado.