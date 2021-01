Gerardo Morales: "Este año vamos por la salud mental de los chicos y su educación"

El mandatario provincial recorre diferentes puntos de la provincia, para la puesta en funcionamiento de sistema de oxígeno.

El gobernador de la provincia, Gerardo Morales, se refirió a la situación sanitaria de la provincia, como así también hizo referencia al próximo inicio del ciclo lectivo en Jujuy. El mandatario se encuentra recorriendo diferentes puntos de la provincia, en el marco de la puesta en funcionamiento de sistemas de oxígeno en Palma Sola, Yuyo, Fraile Pintado y El Carmen.

En su visita al Hospital San Miguel de Yuto, el gobernador en su discurso, remarcó que "es un gusto inaugurar esta obra, que es muy importante como todas las que inauguramos el año pasado. Vinimos a caminar varias veces por el lugar y la directora del hospital se mostraba preocupada por el oxígeno y por la atención primaria de la salud", agregando que en total "son 62 bocas de oxígeno que inauguramos. Ahora tenemos una instalación y más tubos de oxígeno. En Palma Sola pusimos en funcionamiento 30 bocas", destacó.

En cuanto al ciclo lectivo, manifestó que "el 17 será el regreso para la primaria y el 22 para la secundaria. Noviembre y diciembre hubo una experiencia con los quintos años y séptimos grados".

Sostuvo que "no solo están en primera línea el personal de salud. No solo el personal de seguridad está en primera línea. También está en primera línea el docente. Más del 90% de los docentes que aman ser docentes, estarán enseñando a los chicos. Ahora es tarea de los padres ajustar los protocolos de la familia. La consigna es: vamos por la salud mental de los chicos. Han sufrido lo que nosotros no sufrimos cuando éramos chicos. Van a haber pocos que se opongan, que son los que no tienen compromiso por ser docentes. Sabemos que no es lo mismo la educación virtual, que la presencial. Por eso es que habrán dos grupos y tres días de clases por semana".