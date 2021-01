Indignación por el ninguneo a Mendoza en la visita a Chile

Hay bronca en el gobierno provincial por el ninguneo de Alberto Fernández a Mendoza al no haber invitado al mandatario provincial a la visita oficial a Chile. El vicegobernador y varios dirigentes se manifestaron.

El desplante que el presidente Alberto Fernández hizo al gobernador de Mendoza Rodolfo Suarez al no haberlo invitado a la visita oficial a Chile generó repercusiones en el oficialismo. El vicegobernador Mario Abed repudió la decisión y se sumaron más dirigentes en el mismo sentido.

Fernández realizará una visita oficial a Chile, donde será recibido por el presidente trasandino, Sebastián Piñera. Para ello sumó a gobernadores de la región, pero sorprendentemente no invitó a Rodolfo Suarez. Ello a pesar del rol estratégico que cumple la provincia en el corredor trasandino y las relaciones con Chile.

Suarez aún no se expresó públicamente. Sin embargo, sus allegados hicieron saber el malestar del mandatario. Quien sí se expresó fue el vicegobernador Mario Abded. "Es inexplicable que el Presidente no haya invitado a nuestro gobernador a la gira oficial a la República de Chile, siendo Mendoza una de las principales provincias de contacto comercial, de tránsito de personas y transporte", expresó Abed en la red social Twitter. En el mismo sentido, ven una intencionalidad política detrás del ninguneo. "Lamento profundamente que el gobierno nacional -una vez más- no sepa anteponer los intereses de la Nación a sus mezquindades políticas y sectoriales, perjudicando a toda la sociedad mendocina", agregó el vicegobernador.

En el comunicado oficial solo se indica que "Fernández llevará a Chile una comitiva de alto nivel, encabezada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el canciller Felipe Solá, y también los gobernadores de estados limítrofes, como Sergio Uñac, de San Juan; Gustavo Sáenz; de Salta; Ricardo Quintela, de La Rioja; y Raúl Jalill, de Catamarca".

El presidente del radicalismo nacional, Alfredo Cornejo, también cuestionó a Fernández y aseguró que "roza lo absurdo" el hecho de no invitar al Gobernador de Mendoza.

El diputado nacional Luis Petri fue otro de los que salió a cuestionar al Presidente. "Mendoza nuevamente discriminada por el Gobierno. Se inicia gira en Chile y pese a ser la provincia más importante del oeste, con el paso internacional más utilizado, la castigan dejándola afuera. Deberían ir todos las provincias con vínculos fuertes con Chile, no solo sus amigos", dijo el legislador.

"Látigo y garrote a las provincias gobernadas por opositores, sea por la distribución de los recursos, las obras como Portezuelo, las medidas adoptadas en pandemia o la agenda internacional con Chile. No era con todos como decían, era entre ustedes. Los mendocinos tenemos memoria", aseguró.