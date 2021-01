Amnistía por corrupción: la fuerte respuesta de De Vido a Sergio Massa

Luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dijera en una entrevista que "una amnistía para los casos de corrupción sería un gran error", el exministro de Planificación, Julio De Vido, recogió el guante y envió una dura respuesta.

"Ya que te preocupa tanto la cuestión de la corrupción sería bueno investigar desde el Congreso la operación de venta de Edenor, tanto a los compradores como al vendedor, pero fundamentalmente a los que desde el Estado intermediaron la operación", le contestó De Vido a Massa desde su cuenta de Twitter

Horas antes, y en el marco de los reclamos de un sector oficialista que busca indultar a dirigentes kirchneristas condenados por corrupción, como el ex vicepresidente Amado Boudou y el propio De Vido, Massa se mostró en contra de una medida como esta y agregó: "De mi parte no hay ninguna chance ni de poner en discusión una amnistía así, como creo que el Presidente no tiene ninguna vocación de discutir un indulto. La Justicia es quien absuelve o condena".

En una entrevista con el diario El País de España, consultado al respecto, el líder del Frente Renovador dijo que no existe necesidad política para tomar una decisión así y agregó: "Lo mejor que nos puede pasar es que cada poder del Estado haga su trabajo. El legislativo; legislar; la Justicia, absolver o condenar; y el Ejecutivo, llevar adelante la gestión".

"Tratar una amnistía me suena absolutamente absurdo", insistió.

Fue en respuesta a estas declaraciones que De Vido, detenido a mediados de octubre de 2017 por corrupción en causas de obra pública y liberado en marzo del año pasado, apuntó contra Massa y el consorcio liderado por los empresarios Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, nuevos dueños de Edenor, la mayor distribuidora eléctrica de la Argentina, que se vendió a fines del año pasado.

"No depende de mí"

Hace algunos días, el presidente Alberto Fernández se mostró en la misma línea que dejó entrever ayer el líder del Frente Renovador y aseguró que no piensa dictar indultos para evitar que los condenados por corrupción sean liberados.

"Hice campaña diciendo que no iba a dar indultos y lo voy a cumplir", dijo el mandatario, y argumentó: "Es una rémora monárquica". "Si quieren indultar a gente que está procesada, no existe ese instituto: eso se llama amnistía. Y eso depende del Congreso, no depende de mí", sostuvo también el Presidente.

Sus dichos fueron una reacción a lo que expresó semanas atrás el exjuez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, quien sí se mostró a favor de indultar a los condenados por delitos de corrupción, a quienes tildó de "presos políticos".

"La figura que hoy existe es el indulto. Sin el indulto van a seguir los presos políticos. El indulto es un acto de gobierno que existe en todas las constituciones", dijo al justificar su posición.

En su discurso en contra de una medida así, Fernández de todos modos no se privó de cuestionar el trámite de algunos procesamientos que afectan a distintos dirigentes kirchneristas y habló de amnistía aunque, aclaró, esa es una potestad constitucional del Congreso.

"En estos últimos cuatro años hubo muchos procesos, no digo todos, que han sido desarrollados de modo muy irregular. Y podría decir que están colmados de nulidades", dijo.