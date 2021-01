Patricia Bullrich habló de la "selección" de Juntos por el Cambio que debería ir a las listas y de quienes no tendrían que estar

PINAMAR- "Patricia, Patricia. Decile a [Horacio Rodríguez] Larreta que arranque las clases, que no sea un pecho frío", le dijo un veraneante a Patricia Bullrich cuando salía de mojarse los pies en la playa.

"Yo no, yo no soy pecho frío", respondió firme y sonriente, la exministra de Seguridad de Juntos por el Cambio mientras regresaba al parador donde firmará ejemplares de su libro "Guerra sin cuartel".

En una entrevista con LA NACION, Bullrich se mostró confiada en un triunfo opositor en las próximas elecciones legislativas pero, para alcanzarlo, se debería sacar "el equipo titular" a la cancha. Allí incluyó a María Eugenia Vidal, Elisa Carrió y Miguel Ángel Pichetto. Sin embargo, dejó afuera a Mauricio Macri, porque consideró que la Cámara de Diputados no es un lugar para un expresidente.

La exministra de Seguridad de Juntos por el Cambio también contó detalles de su encuentro el fin de semana con Elisa Carrió, en la casa de la líder de la Coalición Cívica, en Exaltación de la Cruz: "Fue muy lindo y emocionante. Recordamos muchas luchas y momentos. Reconocimos que tenemos una base en común muy fuerte y que esa base es la que nos une en las cosas más importantes. Después, hablamos sobre esta idea de si Juntos por el Cambio es una construcción alternativa al Frente de Todos o sí, cree que para gobernar la Argentina tiene que ser casi parecida al peronismo. Ahí hay una coincidencia fuerte con Carrió. Eso no quiere decir que uno no traiga peronistas, pero el tema cuál es el pensamiento hegemónico en una fuerza política y qué es lo que lo domina".

"En María Eugenia Vidal veo una incógnita que no termino de comprender. No entiendo la idea del casi silencio como política. Hablé con ella hace unos dos meses. Tomamos un café y charlamos largo. Pero ella siente eso, que después de haber sido gobernadora tiene que alejarse un poco de los temas. Por supuesto, cuando uno está en la lucha política tiene cosas buenas y malas. Cuando uno se aleja, se preserva un poco más. Tal vez, esa es su idea. Pero creo que será un cuadro importante a futuro", dijo sobre la otra mujer fuerte dentro de Juntos por el Cambio.

Ante la consulta sobre si será candidata en las próximas elecciones, primero dijo que no hablaría de candidaturas personales por su rol de presidenta de Pro. Sin embargo, ante la consulta de quiénes deberían ser los candidatos de la fuerza en agosto y octubre, respondió: "Creo que Juntos por el Cambio tiene que ir con su Selección. Estos serían María Eugenia Vidal, Elisa Carrió, Miguel Ángel Pichetto, Bullrich... Patricia, porque el otro [Esteban] ya es senador. Eso más políticos, pero también para el equipo sumaría a Florencia Arietto, Silvina Martínez y Maximiliano Guerra, que vienen a aportar desde otro lugar. Creo es un momento para jugar con lo mejor que tenemos".

"Creo que vamos a hacer una buena elección. Hemos mantenido la unidad de Juntos por el Cambio y que se va definiendo un perfil más claro. Hay menos marketing y más política en el sentido de la discusión de ideas y no de la rosca. Eso acerca muchos jóvenes", analizó de cara a octubre.

A quien sacó de la próxima contienda es al expresidente Mauricio Macri. "Yo pienso que no tiene que ser candidato porque en la ciudad se renuevan solo diputados. Es mucho más importante su rol de expresidente que si mañana entrase a la Cámara baja. Me parece que su lugar como exmandatario es mucho más fuerte desde ese lugar. Para mí le queda chica la Cámara baja".

Dentro de su selección, la titular de Pro no mencionó a Diego Santilli, ni Marcos Peña. Consultada sobre el por qué de la ausencia, respondió: "Larreta y Santilli también son parte de la selección. En el caso de Santilli tiene un cargo electivo, es el vicejefe de gobierno del único gobierno que tiene Pro. No me parece que sea bueno llevarlo a la Cámara de Diputados. Sobre Marcos Peña, lo veo alejado y creo que ha decidido un camino distinto. No de la acción política concreta. Él fue Jefe de Gabinete y desde que dejó de serlo no tuvo opiniones políticas, ni casi participación. Es el lugar que él eligió. Yo he hablado con él algunas veces, pero no lo veo hoy en el marco de la demanda social que tenemos es enorme. Respeto su decisión de apartarse, pero yo siento que como militante de toda la vida, que la militancia es siempre".

Emilio Monzó y Rogelio Frigerio siguieron militando y no están en su lista, fue la pregunta a la que Bullrich contestó: "Frigerio fue ministro, pero ha tenido muy poca participación en el debate público que se ha dado. Me gustaría que tenga más participación, fue Ministro del Interior.En el caso de Monzó lo veo muy metido en una idea, no de construcción social, sino de interna. Como diciendo 'quién va acá, quién va allá' como con la rosca. Con esa obsesión de unidad con el peronismo. Me parece que con él nos debemos un debate político más profundo. Él dice que eso es moderación y para mí, no. Para mí la moderación es ser moderado en las políticas, no serlo porque uno se acerca al otro. Más cuando el otro, cuando te acercás, te pega con un palo como le hicieron a Rodríguez Larreta".

Sobre las internas dentro de Juntos por el Cambio, analizó: "Hay una idea más de ser pragmáticos y acercarse mucho, no al kirchnerismo, pero más parecido al sistema político argentino. Yo represento una idea más disruptiva. Si volvemos al poder, tenemos que ser disruptivos en las cosas que hacemos como ser la relación con los sindicatos, la educación, los planes sociales y la economía. Tenemos que ir mucho más a fondo en muchas cosas. Esas dos tendencias conviven, pero se debe definir el rumbo".

El pedido para que los privados puedan comprar vacunas

"Hoy leí que un ministro dijo que yo había criticado la vacuna rusa. Yo no la critiqué. Dije que todas las vacunas que tengan un apoyo científico de calidad, son buenas. No la critiqué por ser rusa. Me parece bien que el Presidente se vacune. Me parece bien que en el país se utilice todas las vacunas que están a disposición para salir lo antes posible de esta cuarentena que fue tan larga", respondió Bullrich a los cuestionamientos oficialistas.

Luego agregó: "La idea de que solamente con la vacuna se soluciona todo es muy mala porque implica un año más sin colegios, una economía en caída un año más. Es necesario vacunarse, pero también pensar en la estrategia del distanciamiento social y de las buenas prácticas de todos los argentinos".

"Sí me vacunaría con la Sputnik V. Si está aprobada y tiene un apoyo científico suficiente, lo haría. No tengo hoy la información si cuenta con ese apoyo. Hasta ahora, se vacunaron más de 100.000 personas y no hubo efectos negativos. Eso es algo positivo", dijo la exministra

Después sugirió: "Yo permitiría que todos los privados compren vacunas, todas las que están disponibles y que haya un mercado de vacunas para que la gente se pueda vacunar. Que suceda como con la vacuna de la gripe que una persona puede ir a la farmacia y elegir la vacuna. No lo haría solo desde el Estado. Generaría que los laboratorios, farmacias o empresas puedan comprar vacunas y hacerlo en forma privada. Yo estaría dispuesta en pagar $2000 para vacunarme. Sería algo positivo que se abra el mercado de vacunas para que la gente se pueda vacunar. Con el Estado, pero también de manera privada".

Durante su recorrida por la costa, la titular de Pro aprovechó para reunirse con referentes locales del partido y avanzar con el armado de candidaturas. "Me están acompañando muchísimos jóvenes. Muchos liberales. Hay como una corriente que se me está acercando y me llena de orgullo. Me piden que luche, que no tengamos miedo a la lucha y que seamos Cambiemos y no Sigamos. Un Pro menos marquetinero y más defensor de ideas", dijo sobre la recepción que recibió en la playa de adolescentes y jóvenes que le pidieron sacarse fotos mientras posaba para los fotógrafos.