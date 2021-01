Pasión por su amante y obsesión por “Belleza americana”: la joven que envenenó a su marido y lo cubrió con pétalos de rosas

El lunes 6 de noviembre de 2000, cuando el reloj marcaba las 21:22, Kristin Rossum marcó el 911. Le dijo al operador: “Mi marido no está respirando...”. Quien la asistía telefónicamente le pidió que bajara el cuerpo de la cama y lo dispusiera en el piso para poder hacerle resucitación cardiopulmonar.

Cuando los paramédicos llegaron, encontraron a Gregory de Villers, que hubiera cumplido 27 años al día siguiente, inconsciente, sobre el suelo de la habitación del elegante departamento en el barrio de La Jolla, en las afueras de San Diego, Estados Unidos. Esparcidos, a su alrededor, había pétalos de rosas rojas.

Gregory fue declarado muerto en el hospital a las 22:19. Su bella mujer, la experta toxicóloga Kristin Rossum, dijo que él estaba deprimido, y sugirió un suicidio con drogas. Sin embargo, la familia de Villers opinaba lo contrario. Su hermano menor, Jerome, insistió en que el hecho debía investigarse, porque su hermano no era depresivo y odiaba los estupefacientes.

Al principio los investigadores se mostraron reacios a abrir una investigación. La insistencia de los hermanos de la víctima los movilizó, y los condujo a otra conclusión. Descubrieron que la glamorosa Kristin tenía un amante. Y que, además, ese amante era su jefe en la oficina de toxicología forense del condado de San Diego. Por esto, cuando decidieron realizar la autopsia, tomaron una importante medida para evitar los obvios conflictos de intereses: subcontrataron a un laboratorio externo, en la ciudad de Los Ángeles.

El resultado fue contundente. En el cadáver de Gregory había siete veces la dosis letal de fentanilo.

El fentanilo es un narcótico sintético opioide que se usa en medicina por su poder analgésico y anestésico. Al aumentar los niveles de dopamina en el sistema nervioso central, lleva al alivio inmediato del dolor, relaja y da sensación de euforia y bienestar, pero su consumo es extremadamente peligroso y potencialmente mortal. Resulta cincuenta veces más poderoso que la heroína y cien veces más que la morfina. Tocar o inhalar una pequeña cantidad puede ser fatal, porque dispara el ritmo cardíaco, provoca confusión, depresión respiratoria, y puede conducir a la muerte.

“Él era mi ángel, porque me había salvado”, sostuvo ella sobre su marido en una entrevista con el noticiero 48 horas, de la cadena CBS, pero a pesar de eso explicó: “... al año de estar casados, Greg se volvió demasiado pegajoso conmigo. Yo estaba tratando de alejarme y de tener cierto grado de independencia”.

Según la versión de Kristin, el domingo 5 de noviembre del año 2000, el día antes de la muerte de Gregory, ella se lo dijo. Fue luego de que él notara un sobre que sobresalía de su bolsillo y lo tomara por la fuerza. Se rompió el papel, pero él juntó los pedazos. Era una carta de amor de Robertson.

Según la viuda, Gregory la amenazó con denunciar en la oficina forense el romance y su adicción. Michael Robertson, que conocía la adicción de su amante, supo de las amenazas de Gregory. Si él hablaba, la estabilidad de todos estaría en peligro.

El lunes 6 por la mañana, mientras Kristin se preparaba para ir a trabajar, Gregory se quedó en la cama.

“Estaba realmente lento y arrastraba las palabras. Parecía que había tomado demasiado la noche anterior”, recordó Kristin. Ella llamó al trabajo de Gregory y les dijo que su marido no iría ese día.

Luego subió al auto y condujo hasta su oficina. Volvió al mediodía para almorzar. Entonces, siempre según su versión, Gregory le dijo que había tomado oxicodona y clonazepam. Kristin retornó al trabajo y regresó a las 17:30. Lo encontró en la cama durmiendo y roncando fuerte. Se fue de compras y estuvo de vuelta cerca de las 20. Su marido seguía tirado en la cama, aún respiraba. Ella se metió en la ducha, se afeitó las piernas y, alrededor de las 21, decidió irse a acostar. Recién entonces dijo haberse dado cuenta de que él no estaba respirando. Llamó al 911. Cuando lo bajó al piso para hacerle RCP, aseguró, hizo un descubrimiento escalofriante: “Tiré de la colcha para destaparlo y su pecho estaba cubierto con pétalos de rosas. Pétalos de rosas rojas. Y él tenía una foto de nuestro casamiento en la cama a su lado (...) Él me había regalado doce lindísimas rosas de tallo largo para mi cumpleaños once días antes. Pienso que era como una declaración de que sabía que nuestra relación estaba terminada”