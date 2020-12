Reapareció Charly García y festejó la Navidad con la familia Cerati

Luego de un año difícil en lo que respecta a su salud, se conocieron imágenes de Charly García que llamaron la atención de todos en las redes sociales, debido a que se lo vio festejando la Navidad junto a la familia de Gustavo Cerati.

Benito Cerati, hijo del fallecido líder de Soda Stereo, mostró parte de la intimidad de la cena de Nochebuena, y generó mucha repercusión al mostrar que el cantautor de 69 años de edad fue un invitado de lujo.

Una de las imágenes que compartió el cantante fue bastante peculiar y comentada en Twitter, donde Charly se convirtió en tendencia nacional. Esto se debió a que el fundador de Sui Generis y Serú Girán miró a cámara para poner sus dedos en V, muy cerquita de Lilian Clark, la madre de Gustavo Cerati, quien parece querer “taparlo”.

Laura Cerati, hermana del ídolo fallecido en 2014, compartió videos de los festejos y mostró cómo su madre disfrutó de la noche y bailó, mientras García acompañaba con aplausos desde el sillón, donde se sentó cómodo a ver televisión.

“¡Nos visitó Charly!”, escribió la psicóloga en el video donde se la ve a Lilian moverse al ritmo de la música electrónica junto a su nieto.

A comienzos de este 2020, Charly García sufrió un accidente doméstico y tuvo que ser operado de la cadera, motivo por el que suspendió su presentación en el Festival Cosquín Rock. Meses después, y en plena crecida de casos positivos de Covid-19, el músico fue internado con fiebre alta y fuertes dolores musculares, pero luego se descartó que se haya contagiado el virus de la pandemia. Finalmente fue dado de alta del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el miércoles 3 de junio.

La anterior “aparición pública” del hombre del Say no more fue hace un mes, cuando le dedicó una sentida carta de despedida de puño y letra a Diego Maradona, quien murió a los 60 años de edad.