"¡Queremos trabajar!": Comerciantes ambulantes de Iquique protestan contra el municipio y Carabineros

El grupo explicó que, dada la oposición de la alcaldía a su presencia, Carabineros los sacó de Vivar, impidiéndoles vender sus productos en esta fecha sensible, a un par de días de la Navidad. "Nos mandan a (Calle) Tarapacá a pelear con los otros comerciantes... ¿Por qué no nos dejan trabajar? ¿Vamos a ir a robar, a hacer un saqueo? Tenemos que comer", dijo a Cooperativa Regiones Cristián García, representante de los ambulantes que llevaban adelante la protesta, entre los cuales había numerosos inmigrantes. "No somos problemáticos, no somos de bulla; somos sumisos hasta hoy día. ¿Qué pasó? Nos están botando. Toda la gente quiere trabajar únicamente; ayer no nos dejaron y hoy día no va a ser lo mismo", advirtió García. El grupo recibió, tras su acción, la propuesta de instalarse en la Plaza Condell. En tanto, una real golpiza sufrieron, al menos, dos funcionarios de Carabineros tras un patrullaje preventivo en la ciudad de Alto Hospicio. Según la institución policial, el hecho se produjo en el sector La Pampa de la comuna, cuando una patrulla detectó a un grupo de personas instalando fuegos artificiales en el lugar. A raíz de esto y cuando Carabineros se acercó a fiscalizar, un sujeto salió desde un domicilio con un elemento contundente a propinarle un golpe de puño en el rostro a un funcionario. Tras esto, personal policial se acercó a detener al sujeto, y fue en esa dinámica cuando otro grupo de personas agredió con patadas en el suelo a los funcionarios. Por este hecho dos personas pasarán este miércoles a control de detención por el delito de maltrato de obra a Carabineros y amenazas de muerte.