"Beligoy es funcional a Tapia y Toviggino", manifestó el entrenador de Belgrano de Córdoba Caruso Lombardi

El entrenador de Belgrano, de Córdoba, Ricardo Caruso Lombardi acusó al Director Nacional de Arbitraje, Federico Beligoy, de ser "funcional a (Claudio, Presidente de AFA) Tapia y (Pablo, titular del Consejo Federal y tesorero afista) Toviggino, que pasó de tener un kiosco en Santiago del Estero a ser el dueño del fútbol argentino".

"Hay técnicos colegas míos que me llaman desesperados porque no quieren ir a dirigir partidos en los que ya saben que los van a cagar. Lo que pasa es que Beligoy trabaja para Tapia y Toviggino. ¿Por qué Beligoy no cuenta el partido de Riestra (empate sobre la hora ante Atlético Rafaela con un penal muy cuestionado)?", disparó.

"Ahora hay árbitros que se sabe que van a ir a ciertos partidos y los técnicos no quieren ir a la cancha porque saben que van a perder. pero tienen miedo de hablar porque los borran. Anoche me llamó alguien que me contó que el señor Tapia, que no me quiere atender hace dos años, hace mucho que estaba esperando este partido para liquidarnos. A mí y a Belgrano. Y que Tapia me lo salga a desmentir", desafió.

Caruso Lombardi sostuvo que "hay seis equipos que siempre serán protegidos y eso lo sabe todo el mundo. Los de Santiago del Estero, de donde es Toviggino, ahora están en todos lados No vi en la historia lo que están haciendo ahora. Julio Grondona fue siempre un señor, pero Tapia se olvidó de sus raíces. Lo digo porque a mí no me molesta que me borren, pero hay que salvar al fútbol argentino".